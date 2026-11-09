«Recibimos un cascarón vacío»: MinDefensa cuestiona escudo antidrones de Petro

Colombia

El ministro de Defensa de Colombia, general en retiro Jorge Eduardo Mora, lanzó fuertes cuestionamientos contra el gobierno del expresidente Gustavo Petro por el denominado Escudo Nacional Antidrones, un proyecto anunciado por $6,2 billones que, según el funcionario, no contaba con financiación garantizada, una estructura técnica viable ni contratos adjudicados para su ejecución.

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Las declaraciones se conocen en medio de la controversia nacional por la protección de las Fuerzas Militares frente a los ataques con drones cargados de explosivos, una modalidad utilizada por grupos armados ilegales y que volvió a generar preocupación tras el atentado del pasado sábado 7 de noviembre contra un cantón militar en Santa Rosa del Sur, Bolívar.

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A través de un pronunciamiento público, el jefe de la cartera de Defensa aseguró que la administración anterior anunció una millonaria inversión sin dejar consolidadas las condiciones necesarias para materializarla.

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«No se canceló ningún contrato: recibimos un cascarón vacío», afirmó Mora, al rechazar los señalamientos sobre una supuesta suspensión de los procesos de adquisición de sistemas antidrones por parte del actual Gobierno.

Polémica por los $6,2 billones anunciados para el escudo antidrones

El ministro explicó que, al asumir la nueva administración, no se encontró un proceso contractual o precontractual por los $6,2 billones anunciados para desarrollar el sistema nacional de protección contra aeronaves no tripuladas.

Además, sostuvo que los $800.000 millones contemplados inicialmente para la primera fase no habrían quedado apropiados presupuestalmente para la vigencia de 2026.

Según Mora, funcionarios del anterior Ministerio de Defensa adelantaron visitas técnicas a diferentes países para conocer tecnologías de detección y neutralización de drones. Sin embargo, aseguró que esas gestiones no terminaron en contratos de adquisición.

El funcionario también manifestó que varias propuestas presentadas por empresas extranjeras no satisfacían los requisitos técnicos de integración e interoperabilidad exigidos por las Fuerzas Militares colombianas.

Estas afirmaciones forman parte de la controversia entre el actual Gobierno y el expresidente Gustavo Petro, quien ha sostenido que su administración dejó recursos destinados a la adquisición de equipos antidrones.

Gobierno anuncia plan de choque para proteger a los militares

Frente al aumento de los ataques mediante aeronaves no tripuladas, el ministro de Defensa aseguró que durante los últimos tres meses se puso en marcha un plan de choque para fortalecer las capacidades de protección de soldados y policías.

De acuerdo con el funcionario, la estrategia contempla procesos de adquisición de equipos especializados mediante recursos del presupuesto ordinario, así como el fortalecimiento de capacidades nacionales para enfrentar esta amenaza.

También informó que se trabaja en la estructuración de un documento CONPES que permita establecer una política de financiación sostenible para la protección antidrones.

Paralelamente, el Gobierno impulsa una iniciativa legislativa para fortalecer la regulación sobre la importación y utilización de estas aeronaves en el territorio colombiano.

Sin embargo, el Ministerio no detalló en su pronunciamiento la cantidad de equipos ya entregados, las unidades beneficiadas ni el monto ejecutado hasta el momento.

Ataque en Santa Rosa del Sur reavivó el debate

La discusión sobre la capacidad de las Fuerzas Militares para enfrentar ataques con drones tomó mayor relevancia después de los hechos registrados el sábado 7 de noviembre en Santa Rosa del Sur, Bolívar.

En ese municipio, un ataque mediante drones acondicionados con explosivos contra instalaciones militares dejó tres soldados fallecidos y varios uniformados heridos.

Debido a la gravedad de sus lesiones, algunos de los militares afectados fueron trasladados a Bucaramanga para recibir atención especializada en el Hospital Universitario de Santander.

Este hecho puso nuevamente en discusión la necesidad de fortalecer los sistemas de detección, inhibición y neutralización de drones, especialmente en regiones donde los grupos armados ilegales han incorporado estas tecnologías a sus acciones violentas.

Mientras el actual Ministerio de Defensa atribuye las dificultades para implementar el proyecto a problemas de planeación de la administración anterior, el expresidente Petro sostiene que durante su Gobierno se adelantaron gestiones y se dejaron recursos para enfrentar esta amenaza.

Por ahora, la controversia continúa alrededor de la disponibilidad presupuestal, el estado de los procesos de contratación y las medidas que se están adoptando para garantizar la protección de los uniformados.

«La vida de nuestros soldados y policías es sagrada», concluyó el Ministerio de Defensa al reiterar que su prioridad es fortalecer las capacidades operativas de la Fuerza Pública.