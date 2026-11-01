Feminicidio en Santander: Paula Carley fue atacada mientras trabajaba

Santander

La tarde de este domingo 1 de noviembre terminó de manera trágica para una joven de 23 años que se encontraba cumpliendo con su jornada laboral en un establecimiento comercial del municipio de Pinchote, Santander. Lo que transcurría como un día habitual de trabajo se convirtió en un hecho de violencia que acabó con la vida de Paula Carley Coca Murcia, víctima de un presunto feminicidio por el que las autoridades capturaron a un hombre de 63 años.

El hecho se registró aproximadamente a las 12:40 del mediodía en un local comercial ubicado en el sector conocido como La Recta, sobre la vía nacional que comunica a San Gil con Socorro, en jurisdicción de Pinchote. Según la información entregada por la Policía de Santander, la joven se encontraba desempeñando sus labores cuando fue atacada con un arma cortopunzante por un hombre que posteriormente abandonó el lugar.

Tras lo ocurrido, Paula Carley fue auxiliada y trasladada de urgencia a la Clínica Santa Cruz de la Loma, en San Gil, donde el personal médico intentó atender las lesiones que presentaba. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, minutos después se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas.

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La muerte de la joven dio paso a una investigación judicial para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el ataque, así como la posible relación entre la víctima y el hombre señalado de haber cometido el crimen. Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente cuáles habrían sido los motivos de la agresión.

Capturaron al presunto responsable cuando intentaba lesionarse

Una vez conocido el caso, unidades de la Policía Nacional activaron un plan candado en los corredores viales cercanos para localizar al hombre que, de acuerdo con el reporte oficial, había emprendido la huida por la vía nacional después del ataque.

La reacción de los uniformados permitió ubicar al sospechoso en el sector de La Feria, en el municipio de San Gil, donde fue capturado en flagrancia minutos después de ocurrido el hecho.

De acuerdo con la Policía, al momento de ser interceptado, el hombre de 63 años se encontraba causándose lesiones a sí mismo, situación que obligó a los uniformados a trasladarlo bajo custodia a la Clínica Santa Cruz de la Loma para que recibiera atención médica.

El teniente coronel Duván Francisco Gelvez Ferreira, comandante del Distrito de Policía San Gil, rechazó lo ocurrido y destacó la respuesta de los uniformados que participaron en el procedimiento.

"Rechazamos de manera contundente y categórica cualquier acto de violencia contra nuestras mujeres. Gracias a la inmediata reacción de nuestros uniformados y a la activación efectiva del plan candado, logramos la captura del presunto agresor minutos después de ocurrido este lamentable hecho", manifestó el oficial.

El comandante también expresó sus condolencias a los familiares de Paula Carley Coca Murcia y reiteró el compromiso institucional de actuar frente a los hechos de violencia contra las mujeres en Santander.

Fiscalía investigará las circunstancias del feminicidio

El hombre capturado quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que responda por el presunto delito de feminicidio. Será la autoridad judicial competente la encargada de determinar su responsabilidad y establecer las circunstancias que rodearon la muerte de la joven.

Entre los aspectos que deberán esclarecerse se encuentran los posibles antecedentes del caso, la relación que pudiera existir entre la víctima y el capturado, y las circunstancias que desencadenaron el ataque en el establecimiento comercial.

Por ahora, el caso permanece bajo investigación y se espera que las autoridades entreguen nuevos detalles sobre el avance del proceso judicial.

La Policía Nacional recordó que las mujeres que enfrenten situaciones de violencia pueden solicitar orientación y atención a través de la línea 155 o comunicarse con la línea de emergencias 123, canales que permiten reportar situaciones de riesgo con reserva de la información.