Petro asegura que las mujeres más pobres aumentaron sus ingresos un 41 % en su Gobierno

Política

El expresidente Gustavo Petro volvió a referirse a los resultados económicos de su administración y aseguró que las mujeres de los sectores más vulnerables de Colombia fueron quienes registraron el mayor crecimiento de sus ingresos durante su mandato, entre 2022 y 2026.

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A través de su cuenta de X, este sábado 7 de noviembre, el exmandatario afirmó que las mujeres de estrato 1 alcanzaron un incremento real del 41 % en sus ingresos, resultado que calificó como uno de los principales motivos de orgullo de su Gobierno.

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“Lo que más me enorgullece de mi gobierno es que el sector que más vio crecer sus ingresos de toda la sociedad fue la mujer estrato 1 con un incremento del 41 % real de sus ingresos”, expresó Petro.

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El exjefe de Estado relacionó este comportamiento económico con una mayor autonomía de las mujeres, la reducción de la desnutrición infantil y la disminución de la prostitución, actividad que calificó como una forma de esclavitud laboral.

¿Qué dicen las cifras sobre los ingresos de las mujeres?

La afirmación tiene un antecedente en un estudio del Centro de Pensamiento Vida, divulgado en abril de 2026 y elaborado a partir de información de la Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE.

Según ese análisis, entre 2022 y 2025 los ingresos reales promedio de las mujeres trabajadoras ubicadas en el 10 % de menores ingresos aumentaron un 40,3 %.

El estudio también comparó este comportamiento con periodos presidenciales anteriores y encontró incrementos del 11,3 % durante el Gobierno de Iván Duque, del 19,9 % en el segundo mandato de Juan Manuel Santos y del 8,5 % en su primer periodo.

Sin embargo, es necesario precisar que la investigación se refiere al grupo de mujeres trabajadoras con menores ingresos, una clasificación que no es equivalente a pertenecer al estrato socioeconómico 1.

Las declaraciones de Petro se producen después de conocerse los resultados de pobreza monetaria correspondientes a 2025.

De acuerdo con el DANE, este indicador pasó del 36,6 % en 2022 al 28 % en 2025, mientras que la pobreza extrema disminuyó del 13,8 % al 9,6 % durante el mismo periodo.

El Departamento Nacional de Planeación señaló que el desempeño del mercado laboral y el incremento de los ingresos laborales fueron factores importantes en esta reducción.

No obstante, los resultados económicos responden a diferentes condiciones, entre ellas el empleo, la inflación, los salarios y las transferencias sociales, por lo que no pueden atribuirse exclusivamente a una administración.

Para el expresidente, el aumento de los ingresos entre las mujeres más vulnerables representa un avance en la redistribución económica y en la capacidad de esta población para tomar decisiones sobre su bienestar.