De La Espriella culpa al gobierno de Petro por los golpes contra la Policía

Colombia

El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, lanzó fuertes críticas contra el gobierno del expresidente Gustavo Petro, al que responsabilizó de parte de los ataques y dificultades que enfrentó la Policía Nacional durante los últimos años.

Las declaraciones fueron realizadas este miércoles 4 de noviembre de 2026, durante la conmemoración del aniversario número 135 de la Policía Nacional y una ceremonia de ascensos de nuevos oficiales, en la que el mandatario reiteró su respaldo a los uniformados y anunció que mantendrá una ofensiva contra las organizaciones criminales.

Durante su intervención, De La Espriella cuestionó las políticas de seguridad implementadas por la administración anterior y aseguró que, a su juicio, existió una actitud permisiva frente a los grupos armados ilegales.

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“Estoy convencido de que buena parte de los golpes que sufrió nuestra Policía durante los últimos años fueron consecuencia de la complacencia del régimen socialcomunista anterior, que terminó inclinando su cabeza ante el terrorismo y el crimen organizado”, manifestó el jefe de Estado.

El mandatario también afirmó que su gobierno busca establecer una política de seguridad diferente, basada en el fortalecimiento de las operaciones de la Fuerza Pública y la recuperación del control territorial en las regiones afectadas por la violencia.

En uno de los momentos más contundentes de su discurso, De La Espriella aseguró que no permitirá que las organizaciones criminales continúen afectando la seguridad de los colombianos.

“¡Eso se acabó! ¡Vamos por todos esos bandidos y los vamos a derrotar con nuestra Fuerza Pública y la ayuda de Dios!”, expresó ante los oficiales presentes en la ceremonia.

El presidente también recordó a los uniformados que han perdido la vida en cumplimiento de su deber y señaló que, durante 2026, 51 integrantes de la Policía Nacional han fallecido en actos del servicio.

Asimismo, manifestó que su administración garantizará respaldo institucional a los policías que desarrollen sus funciones dentro del marco de la Constitución y la ley.

Las declaraciones se producen en medio de las nuevas estrategias de seguridad impulsadas por el Gobierno nacional, entre ellas la Operación Némesis, desarrollada en Cúcuta, Norte de Santander, para combatir estructuras vinculadas con diferentes actividades delictivas.

De La Espriella insistió en que las autoridades deben fortalecer su presencia en las regiones donde persisten amenazas de grupos armados y organizaciones dedicadas al narcotráfico, la extorsión y otras economías ilegales.

El pronunciamiento también marca un nuevo capítulo en las diferencias políticas entre el actual presidente y el expresidente Gustavo Petro, particularmente frente a las estrategias que deben implementarse para enfrentar la violencia en Colombia.

Aunque el mandatario atribuyó parte de los problemas de seguridad al gobierno anterior, sus señalamientos corresponden a una valoración política sobre la gestión de esa administración y no constituyen, por sí solos, una demostración de responsabilidad en los ataques sufridos por los uniformados.

La ceremonia concluyó con un mensaje de reconocimiento a los integrantes de la Policía Nacional y el compromiso del Gobierno de fortalecer las capacidades operativas de la institución.