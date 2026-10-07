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Gustavo Petro no salió de la lista OFAC tras reciente actualización de EE. UU.

El expresidente colombiano sigue apareciendo en los registros oficiales de personas sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

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Gustavo Petro no salió de la lista OFAC tras reciente actualización de EE. UU.
Foto: Archivo de Lo que pasa en Colombia

Gustavo Petro continúa incluido en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, OFAC, de acuerdo con los registros oficiales disponibles del Departamento del Tesoro.

Petro fue incorporado a la lista SDN el 24 de octubre de 2025, dentro de una designación relacionada con el programa de sanciones sobre drogas ilícitas. Desde entonces, su nombre permanece activo en la base oficial administrada por la OFAC.

La permanencia de Petro en ese registro volvió a llamar la atención luego de una reciente actualización realizada por el Departamento del Tesoro, en la que fueron retiradas decenas de personas y entidades de distintos programas de sanciones.

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Sin embargo, Gustavo Petro no fue incluido entre los nombres eliminados y continúa figurando en el listado oficial de personas sancionadas por Estados Unidos.

La inclusión en la lista SDN puede implicar restricciones sobre bienes e intereses en bienes que se encuentren bajo jurisdicción estadounidense, así como limitaciones para realizar determinadas transacciones con personas o entidades de Estados Unidos, salvo que exista una autorización expresa de la OFAC.

Es importante aclarar que la permanencia en esta lista no significa por sí sola una condena penal en Estados Unidos. Se trata de una medida administrativa de sanciones económicas adoptada por el Departamento del Tesoro bajo sus facultades legales.

Por ahora, los registros oficiales consultados mantienen activo el nombre de Gustavo Petro, sin que se haya anunciado públicamente su retiro de la lista.

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