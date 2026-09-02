Petro reaccionó tras el borrado de murales en Inravisión: así quedaron las paredes

Colombia

Las paredes de la sede de Inravisión, en Bogotá, cambiaron de apariencia luego de que fueran retirados varios murales dedicados a personajes reconocidos de la historia, el periodismo, la literatura y la política colombiana.

Entre las figuras que aparecían en las antiguas intervenciones estaban Gabriel García Márquez, Jaime Garzón, Simón Bolívar, Alfredo Molano, Germán Castro Caycedo y el expresidente Gustavo Petro.

Tras el retiro, algunos de esos espacios comenzaron a ser intervenidos con una propuesta diferente. Las nuevas imágenes buscan hacer un recorrido por la historia de la radio y la televisión pública colombiana, con fotografías de cámaras, estudios, equipos técnicos, producciones y momentos de diferentes épocas.

Publicidad

En las nuevas composiciones también aparecen reconocidas figuras de la cultura y el deporte colombiano, entre ellas Luis Díaz, James Rodríguez, Carlos Vives y Joe Arroyo.

La decisión generó reacciones, especialmente por la eliminación de las anteriores obras. El expresidente Gustavo Petro cuestionó públicamente lo ocurrido y lo calificó como “bestialismo”y llamó a los jóvenes a realizar nuevas expresiones artísticas.

La transformación de las paredes hace parte de los cambios que se vienen adelantando en Inravisión y abre una nueva discusión sobre las imágenes que deben representar la memoria y la historia de los medios públicos del país.