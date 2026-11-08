Triplete de Rodallega: Santa Fe goleó 5-0 a Pasto y clasificó a cuadrangulares

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﻿Independiente Santa Fe goleó 5-0 a Deportivo Pasto este domingo 8 de noviembre en el estadio Nemesio Camacho El Campín y, con una fecha de anticipación, aseguró su clasificación a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2026. Hugo Rodallega fue la gran figura de la tarde con tres goles en la segunda parte.

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El equipo dirigido por Pablo Repetto llegó a 31 puntos y dejó atrás la derrota que había sufrido frente a Cúcuta Deportivo en la jornada anterior.

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Fagúndez abrió el camino

Franco Fagúndez, de regreso en la titular después de perderse el juego contra Cúcuta por acumulación de amarillas, puso el 1-0 al minuto 11. El delantero uruguayo llegó a 15 goles y cinco asistencias con la camiseta cardenal.

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Al minuto 34, un autogol de Luis Medina amplió la ventaja y dejó el 2-0 con el que los locales se fueron al descanso.

Rodallega: tres goles en 11 minutos

La goleada tomó forma en el complemento. Rodallega anotó a los 60, 62 y 71 minutos: uno desde el punto penal, otro de cabeza y otro con un remate colocado. Hasta este partido, el capitán de 41 años registraba apenas dos goles en 17 juegos del semestre; ahora suma 82 con Santa Fe.

Aunque Pasto terminó con el 53 % de la posesión, Santa Fe fue mucho más contundente en el área rival. Los cardenales no recibieron tarjetas, mientras que el conjunto nariñense vio dos amarillas.

Por qué Pasto jugó con juveniles

El resultado estuvo marcado por la crisis que atraviesa Deportivo Pasto. Según Noticias RCN, los jugadores del plantel profesional decidieron no viajar a Bogotá en protesta por un retraso de aproximadamente dos meses en el pago de sus salarios. Ante esa situación, el club convocó a 20 futbolistas de sus divisiones menores, varios de ellos sin experiencia en primera división.

Lo que viene para Santa Fe

Con el cupo asegurado, Santa Fe cerrará el todos contra todos frente a Internacional de Bogotá, en la última fecha de la fase regular. El equipo buscará llegar con impulso a los cuadrangulares, después de una recta final en la que también venció 2-1 a Atlético Bucaramanga en El Campín.

Datos del partido