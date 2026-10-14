Un desayuno terminó en tragedia: murió ingeniera tras accidente en restaurante de Bucaramanga

Santander

Lo que comenzó como un desayuno en pareja terminó en una tragedia que hoy enluta a una familia santandereana. Janeth Mylene Suárez Saavedra, ingeniera ambiental de 57 años y oriunda del municipio de Socorro, falleció el martes 13 de octubre, después de permanecer durante varios días bajo atención médica por las graves quemaduras que sufrió en un restaurante de Bucaramanga, donde se encontraba acompañada de su esposo.

El accidente ocurrió el viernes 2 de octubre, cuando la pareja compartía un desayuno en un establecimiento comercial del sector de Cabecera del Llano. De acuerdo con la información entregada por el alcalde de Socorro, Ángel Antonio Acevedo, la emergencia se habría presentado cuando una trabajadora del restaurante manipulaba un recipiente utilizado para mantener encendida una llama sobre la mesa. Al parecer, mientras intentaba recargarlo con alcohol, se produjo una combustión repentina que terminó alcanzando a la ingeniera.

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Según las primeras versiones conocidas sobre el caso, el líquido inflamable se habría derramado y las llamas alcanzaron el cuerpo de Janeth Mylene, quien sufrió quemaduras de extrema gravedad. Su esposo reaccionó de inmediato e intentó ayudarla, pero también terminó lesionado durante la emergencia. Ambos tuvieron que ser trasladados al Hospital Internacional de Colombia HIC, ubicado en Piedecuesta, donde recibieron atención especializada. Las circunstancias exactas del accidente todavía están pendientes de esclarecimiento.

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La situación médica de la ingeniera era especialmente delicada debido a la extensión de las quemaduras. Según declaraciones atribuidas al alcalde Ángel Antonio Acevedo, las lesiones comprometieron aproximadamente entre el 65 % y el 70 % de su cuerpo, por lo que fue necesario mantenerla bajo cuidados especializados mientras los médicos trabajaban para estabilizar su estado de salud.

Durante cerca de once días permaneció hospitalizada, pero su condición no logró mejorar lo suficiente y finalmente se confirmó su fallecimiento el martes 13 de octubre. La noticia causó tristeza entre familiares, amigos y personas que la conocieron en Socorro, municipio con el que mantuvo una estrecha relación personal y profesional.

Su esposo, también ingeniero y recordado por haber sido candidato a la Alcaldía de Socorro en las elecciones de 2003, sufrió quemaduras cuando intentó auxiliarla. De acuerdo con la información suministrada por allegados a la familia, el hombre logró recuperarse y recibió el alta médica.

Janeth Mylene Suárez Saavedra era una profesional reconocida en el municipio de Socorro, donde desarrolló parte de su trayectoria laboral y mantuvo vínculos con diferentes sectores de la comunidad. Durante la primera administración del alcalde Ángel Antonio Acevedo, entre 2004 y 2007, trabajó en la Secretaría de Planeación Municipal, desempeñando funciones relacionadas con su formación profesional.

En los últimos años se había dedicado al sector empresarial y, según información entregada por personas cercanas, dirigía una empresa de telecomunicaciones. También era madre de tres hijos.