“Mi hijo no era delincuente”: madre cuestiona operativo donde murió joven de 18 años.

Colombia

Una nueva controversia surgió alrededor de la operación desarrollada por la Fuerza Pública el pasado 21 de septiembre en la Sierra Nevada de Santa Marta, donde murieron siete personas, entre ellas alias ‘Cholo’, señalado por las autoridades como uno de los principales cabecillas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Entre las personas que perdieron la vida también se encontraba Ricardo Andrés Rodríguez Martínez, un joven de 18 años, cuya familia ahora pide que se esclarezcan completamente las circunstancias de lo ocurrido.

La madre del joven cuestionó públicamente cualquier señalamiento que pudiera relacionar a su hijo con la estructura armada. Desde las afueras de Medicina Legal en Barranquilla aseguró que Ricardo Andrés era un trabajador y no pertenecía a ningún grupo ilegal. Según la versión entregada por sus familiares, el joven trabajaba como obrero en una finca ganadera y, al momento de lo ocurrido, presuntamente estaba vestido de civil y no portaba armas. Estas afirmaciones corresponden a la versión de la familia y deberán ser verificadas dentro de la investigación.

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Frente a la controversia, el Ministerio de Defensa confirmó que Ricardo Andrés Rodríguez Martínez figura entre las personas que murieron durante la operación, pero señaló que corresponde a las autoridades judiciales determinar qué hacía el joven en el lugar y esclarecer las circunstancias particulares de su caso. La cartera manifestó que brindará la colaboración necesaria para las investigaciones que adelanten los organismos competentes.

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Mindefensa también aclaró que ninguna fuente oficial de la Fuerza Pública aseguró que Ricardo Andrés fuera hijo de alias ‘Pinocho’, como había circulado en algunas versiones sobre el operativo. La entidad sostuvo que esa información no provino oficialmente de la institucionalidad y señaló que serán la Fiscalía General de la Nación y Medicina Legal las entidades encargadas de aportar elementos que permitan determinar las circunstancias de lo sucedido.

La organización Madres de Falsos Positivos de Colombia (Mafapo) también se pronunció y pidió justicia para el joven, cuestionando las circunstancias en las que perdió la vida. Sin embargo, hasta el momento no existe una determinación judicial que establezca que este caso corresponda a un “falso positivo”, por lo que esa expresión debe entenderse como parte de la denuncia realizada por la organización y no como una conclusión de las autoridades.

La investigación deberá establecer ahora por qué Ricardo Andrés se encontraba en el lugar donde se desarrolló la operación, qué ocurrió durante el procedimiento y cuáles fueron las circunstancias exactas de su muerte. Mientras la familia insiste en que el joven era un trabajador ajeno a cualquier organización ilegal, las autoridades señalaron que los organismos judiciales serán los encargados de esclarecer el caso y determinar responsabilidades.