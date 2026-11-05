Sale a la luz video de Deicy Jiménez con Gustavo Petro en medio de denuncias.

Colombia

Una nueva controversia surgió alrededor del expresidente Gustavo Petro luego de que Deicy Alejandra Jiménez difundiera, durante la noche del miércoles 4 de noviembre, un video en el que aparece junto al exmandatario. La publicación se conoció días después de que la mujer hiciera señalamientos sobre presuntas irregularidades en la contratación estatal.

La grabación, de aproximadamente 54 segundos, fue compartida a través de la cuenta de Instagram de Jiménez. En las imágenes se observa a ambos durante un encuentro privado, mientras conversan y comparten muestras de afecto. Aunque el material comenzó a circular ampliamente en redes sociales, hasta el momento no se ha establecido públicamente la fecha ni el lugar exacto en el que fue registrado.

La mujer acompañó la publicación con un mensaje en el que aseguró que decidió revelar las imágenes para respaldar sus declaraciones. También manifestó su preocupación por su seguridad y la de sus familiares, solicitando garantías a las autoridades para evitar cualquier situación que pudiera ponerlos en riesgo.

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El episodio se relaciona con las acusaciones que Jiménez presentó el pasado 25 de octubre, durante una entrevista concedida a la revista Semana. En esa oportunidad afirmó que durante el anterior Gobierno habrían existido presuntos intercambios de favores personales por contratos con entidades públicas. Incluso mencionó la supuesta participación de varias mujeres, señalamientos que deberán ser esclarecidos por los organismos competentes.

La divulgación del material volvió a poner bajo la atención pública las declaraciones de Jiménez y los cuestionamientos sobre posibles irregularidades administrativas. Sin embargo, aunque la grabación muestra un encuentro entre ambos, por sí sola no permite establecer que se hayan entregado contratos de manera irregular ni demuestra la existencia de las conductas denunciadas.

El caso continúa generando reacciones en el escenario nacional, mientras se espera que las autoridades competentes determinen el alcance de los señalamientos y evalúen los elementos que puedan ser aportados dentro de las actuaciones correspondientes. Por ahora, las afirmaciones sobre supuestos beneficios en la contratación estatal mantienen su carácter de denuncias y no constituyen hechos judicialmente demostrados.