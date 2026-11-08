Bucaramanga vence 2-0 a Jaguares al descanso en Montería y juega con un hombre de más

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﻿Atlético Bucaramanga se fue al descanso con ventaja de 2-0 sobre Jaguares de Córdoba este domingo 8 de noviembre, en el estadio Jaraguay de Montería, por la fecha 18 de la Liga BetPlay II-2026. El Leopardo inclinó el partido en apenas un cuarto de hora: dejó a su rival con diez hombres, abrió el marcador desde el punto penal y encontró el segundo tanto con un autogol.

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Este es el balance de la primera parte de un compromiso que todavía se está disputando.

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La jugada que cambió el partido

Antes de los diez minutos, Brandon Caicedo fue derribado dentro del área por el arquero Franklin Mosquera. El árbitro Andrés Rojas señaló penalti y en un primer momento le mostró tarjeta amarilla al guardameta, pero el VAR lo llamó a revisar la acción en el monitor y la sanción terminó en expulsión.

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El propio Caicedo cobró la pena máxima y anotó al minuto 12. Dos minutos más tarde, Rafael Bustamante envió el balón a su propia portería y puso el 2-0 que se mantuvo hasta el final de la primera mitad.

Bucaramanga fue más y pudo ampliar la ventaja

Con un jugador de más, el equipo de Pablo Peirano manejó el 54 % de la posesión y terminó el primer tiempo con 10 remates, tres de ellos al arco. Jaguares intentó en dos ocasiones y no logró exigir a la defensa visitante con un disparo a portería.

Emerson Batalla y Brandon Caicedo tuvieron opciones que salieron desviadas, mientras que Félix Charrupí obligó a intervenir al arquero local en el cierre de la etapa. La aproximación más clara de Jaguares fue un cabezazo de Carlos Henao que se fue por encima del travesaño.

Lo que se juega el Leopardo en la tabla

Si el marcador se sostiene, Bucaramanga llegará a 32 puntos y seguirá por encima de Independiente Santa Fe, que horas antes goleó 5-0 a Deportivo Pasto y alcanzó 31 unidades. También sumaría tres puntos clave en la reclasificación, donde tenía 52 antes de esta jornada y pelea por un cupo a la Copa Sudamericana.

El equipo santandereano afronta este compromiso con varias ausencias: Luciano Pons está suspendido por acumulación de amarillas, mientras que Nilson Castrillón, Fabry Castro, Diego Novoa y Luis Mateus siguen en recuperación. En la última fecha del todos contra todos, el Leopardo recibirá a Fortaleza.

Jaguares, por su parte, cierra su participación en la máxima categoría con el descenso ya confirmado. El equipo cordobés es penúltimo con 13 puntos y disputa este encuentro a puerta cerrada.

Datos del partido