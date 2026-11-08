Tolima remontó y venció 2-1 a Millonarios en Ibagué: sigue con vida en la pelea por clasificar

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Deportes Tolima le dio la vuelta al marcador y venció 2-1 a Millonarios este domingo en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, por la fecha 18 de la Liga BetPlay 2026-II. El triunfo deja al Pijao con 26 puntos y con vida en la pelea por un cupo a los cuadrangulares.

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Cuadrado golpeó primero, pero el Pijao respondió

Millonarios se adelantó al minuto 7 con un tiro libre directo de Juan Guillermo Cuadrado, su primer gol con el club. La reacción local llegó con un penalti de Sergio Mosquera sobre Yordan Osorio, que Éver Valencia convirtió engañando al portero Javier Burrai.

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Al minuto 36, tras un pase de Homer Martínez, Kelvin Flórez sacó un remate cruzado y puso el 2-1. Antes del descanso hubo opciones en ambos arcos: Miguel Ortega le ganó un mano a mano a David Macalister Silva, Cuadrado estuvo cerca de repetir de tiro libre y Burrai contuvo un potente cobro de Junior Hernández.

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Un cierre con expulsión

El segundo tiempo no movió el marcador. Ya en el tiempo de adición, Sergio Aguayo vio la tarjeta roja por un codazo, tras el aviso del VAR, y Tolima terminó con diez, pero sostuvo la ventaja hasta el pitazo final.

Millonarios no contó con Sebastián Valencia, por lesión muscular, ni con Rodrigo Ureña, suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.

Así quedaron en la tabla

Tolima sumó su segundo triunfo seguido, después del 3-1 sobre Deportivo Pereira, y llegó a 26 puntos con siete victorias, cinco empates y seis derrotas. De momento es noveno, a un punto de Once Caldas, que ocupa el octavo lugar.

Millonarios, dirigido por Alberto Gamero, se quedó con 27 puntos y cortó una racha de diez partidos sin perder en la liga. Sigue séptimo por diferencia de gol, pero no pudo sellar su clasificación.

La última fecha del todos contra todos definirá la suerte de los dos: Tolima visitará a Deportivo Cali y Millonarios recibirá a Alianza.

Ficha del partido