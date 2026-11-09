«El machismo persiste»: Iván Cepeda pide una transformación profunda del Pacto Histórico

Política

El senador colombiano Iván Cepeda Castro generó una nueva discusión dentro del Pacto Histórico al reconocer públicamente que el machismo y las prácticas patriarcales continúan presentes en las estructuras de esa organización política. El dirigente aseguró que la izquierda colombiana debe comenzar por transformar sus propios comportamientos antes de pretender impulsar cambios en el país.

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El pronunciamiento fue realizado este domingo 8 de noviembre, durante una intervención en Valledupar, y posteriormente difundido a través de su cuenta oficial en la red social X. Allí, Cepeda hizo un llamado a la autocrítica, cuestionó las relaciones de poder dentro del progresismo y rechazó que la lealtad política pueda utilizarse para justificar el silenciamiento de denuncias de violencia contra las mujeres.

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«No podremos transformar a Colombia, si no nos transformamos a nosotros mismos», expresó el congresista, al señalar que los movimientos políticos también deben asumir responsabilidades por las conductas que contradicen sus principios de igualdad y justicia social.

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Cepeda reconoce prácticas machistas dentro del Pacto Histórico

Durante su intervención, el senador admitió que las estructuras de dirección del Pacto Histórico mantienen prácticas que, a su juicio, reproducen relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres.

El dirigente señaló que parte de la responsabilidad corresponde a los hombres que ocupan posiciones de liderazgo dentro del movimiento, quienes deben revisar sus comportamientos y promover cambios reales en la organización.

Entre las situaciones que cuestionó se encuentran el protagonismo excesivo de dirigentes masculinos, la concentración de decisiones en grupos de hombres y el trato desigual hacia las mujeres que ejercen cargos de autoridad.

También mencionó la distribución desigual de responsabilidades, debido a que, según explicó, muchas mujeres terminan asumiendo tareas organizativas y de cuidado menos visibles, mientras los hombres conservan mayor participación en los espacios de decisión política.

Para Cepeda, estas conductas representan una contradicción frente al discurso de igualdad que históricamente han defendido los sectores progresistas.

Rechaza el silenciamiento de denuncias contra las mujeres

Uno de los puntos más contundentes de su pronunciamiento estuvo relacionado con el tratamiento que reciben las mujeres cuando denuncian posibles situaciones de abuso, discriminación o violencia dentro de las organizaciones políticas.

Cepeda cuestionó que algunas denunciantes sean desacreditadas o sometidas a nuevas formas de presión por señalar comportamientos de dirigentes y militantes.

El senador advirtió que ninguna organización debe utilizar la disciplina interna, los intereses electorales o la defensa de sus dirigentes como argumentos para impedir que las mujeres sean escuchadas.

En ese sentido, insistió en la necesidad de garantizar condiciones de protección para quienes denuncian, así como procedimientos que permitan establecer responsabilidades respetando los derechos de todas las partes.

Pronunciamiento se produce en medio de polémica por denuncias contra Petro

Las declaraciones de Iván Cepeda se conocen en medio de la controversia nacional relacionada con los señalamientos realizados por Deicy Jiménez contra el expresidente Gustavo Petro.

Jiménez ha señalado públicamente al exmandatario por presuntos hechos relacionados con su vínculo personal y la supuesta entrega de contratos estatales a cambio de favores sexuales.

Petro ha rechazado las acusaciones y ha cuestionado la difusión de información relacionada con su vida privada.

Aunque la controversia ha generado reacciones dentro del progresismo colombiano, Cepeda no mencionó directamente a Petro ni a Jiménez durante su discurso en Valledupar.

El senador sí sostuvo que cualquier integrante de una organización política que incurra en abuso de poder, corrupción o manipulación de la contratación pública debe responder ante las autoridades competentes, con respeto por la presunción de inocencia y el debido proceso.

Las acusaciones contra el expresidente no constituyen, por sí solas, una demostración de responsabilidad penal.

Las propuestas de Cepeda para transformar el Pacto Histórico

Más allá de reconocer la existencia de prácticas machistas, el congresista planteó varias medidas que considera necesarias para modificar la cultura política dentro de la organización.

Entre sus propuestas se encuentra la creación de mecanismos institucionales para prevenir, investigar y sancionar el acoso, las violencias basadas en género y los abusos de poder.

Estos mecanismos, según explicó, deben incluir protocolos claros, instancias independientes, garantías de confidencialidad, protección de las denunciantes y respeto por el debido proceso.

También pidió fortalecer la participación de las mujeres en los órganos de dirección, garantizar que tengan capacidad efectiva de decisión y reconocer sus liderazgos.

El senador consideró necesario incorporar la formación sobre derechos de las mujeres y pensamiento feminista en los espacios de preparación política, así como promover el diálogo con organizaciones sociales y movimientos de mujeres.

Otro de sus planteamientos fue revisar la distribución de las responsabilidades internas para evitar que las labores de cuidado y organización recaigan principalmente sobre las mujeres.

¿Qué pasará dentro del Pacto Histórico?

El pronunciamiento abre una discusión sobre las medidas que podría adoptar el Pacto Histórico frente a las situaciones señaladas por uno de sus principales dirigentes.

Sin embargo, hasta el momento no se han anunciado decisiones concretas derivadas de esta intervención, como modificaciones a los mecanismos disciplinarios o cambios en los órganos de dirección de la colectividad.

Cepeda insistió en que la transformación de las organizaciones políticas no puede limitarse a declaraciones públicas y que se requieren acciones para garantizar la participación de las mujeres en condiciones de igualdad.

El debate también plantea interrogantes sobre la forma en que los partidos políticos tramitan las denuncias contra sus integrantes y las garantías que ofrecen tanto a las posibles víctimas como a las personas señaladas.

Por ahora, el llamado del senador pone sobre la mesa una discusión interna sobre el liderazgo, la participación femenina y la coherencia entre los principios que defiende el Pacto Histórico y las prácticas de sus integrantes.