“Nunca debieron prohibir la marihuana”: Petro abre debate.

Colombia

El expresidente Gustavo Petro volvió a poner sobre la mesa el debate sobre la política de drogas al afirmar que “nunca debieron prohibir en el mundo la marihuana”. La declaración se produjo mientras se refería a la situación de seguridad en Santa Marta y hacía un recorrido por los antecedentes de la denominada bonanza marimbera, que tuvo especial impacto en Magdalena y La Guajira.

Petro sostuvo que la prohibición convirtió el comercio de marihuana en un negocio ilegal altamente rentable y, según su interpretación, contribuyó a alimentar disputas entre grupos y clanes de la región Caribe. El exmandatario también relacionó aquel periodo con la posterior transformación de organizaciones dedicadas al narcotráfico y otras economías ilegales. Esta relación corresponde a la interpretación planteada por Petro sobre ese proceso histórico.

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El pronunciamiento se conoció en medio de la situación de orden público que atraviesa Santa Marta por acciones atribuidas a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Petro utilizó este contexto para referirse a los antecedentes de la criminalidad en esta zona del país y reiterar sus cuestionamientos al modelo internacional basado en la prohibición de determinadas drogas.

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No es la primera vez que Petro defiende esta posición. Durante su Presidencia también cuestionó públicamente la prohibición mundial de la marihuana y argumentó que las políticas aplicadas durante décadas contribuyeron, desde su perspectiva, al fortalecimiento de organizaciones criminales y a la violencia asociada con el narcotráfico. Sus nuevas declaraciones vuelven a abrir la discusión sobre la política de drogas en Colombia.