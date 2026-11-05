Petro rompe el silencio tras video con Deicy Jiménez: esto dijo sobre los contratos

Colombia

El expresidente Gustavo Petro se pronunció este jueves 5 de noviembre sobre el video divulgado por Deicy Jiménez, una excontratista del Estado que lo ha señalado de presuntamente favorecer la entrega de contratos públicos a cambio de encuentros íntimos. El exmandatario negó las acusaciones de corrupción y aseguró que responderá ante las autoridades judiciales.

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La controversia tomó fuerza luego de que Jiménez publicara, durante la noche del miércoles 4 de noviembre, una grabación de aproximadamente 54 segundos en la que aparece junto a Petro durante un encuentro privado. La mujer aseguró que decidió divulgar el material para respaldar sus declaraciones y solicitó garantías de seguridad para ella y su familia.

A través de su cuenta de X, Petro rechazó haber utilizado recursos o contratos estatales para obtener beneficios personales. "Nunca usé un contrato del Estado para obtener favores de nadie", manifestó el exmandatario, quien también defendió a las mujeres que trabajaron durante su administración y aseguró que ocuparon sus cargos por sus capacidades profesionales.

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El expresidente cuestionó, además, que la grabación estuviera circulando públicamente sin que se hubiera establecido su fecha, procedencia y contexto mediante una valoración judicial. Según sostuvo, el contenido no demuestra la existencia de irregularidades en la contratación pública, pues en las imágenes no aparecen documentos contractuales, pagos ni decisiones administrativas que permitan acreditar las acusaciones.

Petro también criticó la exposición mediática de aspectos de su vida privada y sostuvo que las denuncias deben resolverse ante los organismos competentes. En su pronunciamiento aseguró que enfrentará los señalamientos ante los jueces y que no responderá mediante videos sobre asuntos que, a su juicio, deben esclarecerse dentro de un expediente judicial.

Por su parte, la defensa del exmandatario reiteró que la autenticidad, integridad y alcance de la grabación deberán determinarse durante el proceso. Entretanto, la abogada de Deicy Jiménez informó que el material sería presentado ante las autoridades para su correspondiente valoración.

Aunque las imágenes evidencian un encuentro privado entre Jiménez y Petro, su contenido no permite establecer, por sí solo, que se hayan entregado contratos públicos de manera irregular. Las denuncias continúan siendo materia de investigación y corresponderá a las autoridades determinar si existieron conductas contrarias a la ley.