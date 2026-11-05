Hasta 12 horas sin luz este viernes: consulte los sectores anunciados por ESSA.

Santander

Miles de usuarios de diferentes sectores de Santander y el sur del Cesar deberán estar atentos a la programación del servicio de energía eléctrica para este viernes 6 de noviembre de 2026. La Electrificadora de Santander (ESSA) anunció trabajos de mantenimiento preventivo y adecuación de su infraestructura, intervenciones que contemplan suspensiones de hasta 12 horas en algunas localidades, además de cortes de menor duración en otros puntos de la región.

De acuerdo con la programación publicada por la empresa, algunas de las intervenciones de mayor duración fueron previstas entre las 5:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde. En Bucaramanga aparecen las veredas Capilla Alta, Capilla Baja, Bolarquí Bajo, Magueyes y Monserrate, así como sectores de Pedregal y Retiro Grande Parte Baja. La relación de trabajos también incluyó los cascos urbanos y zonas rurales de Matanza, Charta, Tona y Suratá. Sin embargo, algunos registros oficiales de estas intervenciones figuran como cancelados en consultas de la misma plataforma, por lo que su ejecución debe verificarse antes de dar por confirmado el corte.

En otros sectores de Bucaramanga, ESSA registra mantenimientos con horarios diferentes. Entre ellos se encuentran puntos de los barrios Girardot, Mejoras Públicas, Centro y Bolívar, así como Plaza Mayor Real de Minas y sectores de la zona industrial. También aparecen trabajos en Floridablanca, Girón y Lebrija. Estas intervenciones tienen duraciones variables y no implican una suspensión generalizada del servicio en los respectivos municipios.

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Para el sur del Cesar, ESSA publicó un comunicado en el que informa sobre la suspensión del suministro eléctrico desde las 5:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde del viernes. Los trabajos se desarrollarán en la subestación San Alberto e incluyen adecuaciones relacionadas con el parque solar Pétalo del Norte. Entre los municipios afectados figuran San Alberto y San Martín, tanto en sus cabeceras municipales como en diferentes corregimientos y veredas, además de sectores rurales de otras localidades atendidas por la empresa.

La electrificadora explicó que las labores buscan fortalecer la confiabilidad del sistema, prevenir fallas y mejorar la calidad del servicio. Ante las interrupciones, recomendó a los usuarios adoptar precauciones con sus electrodomésticos y equipos eléctricos, especialmente aquellos que puedan verse afectados por la suspensión y posterior restablecimiento de la energía.

ESSA también recordó que durante la ejecución de los trabajos no deben realizarse actividades que impliquen contacto o cercanía con las redes eléctricas, debido a que el servicio podría regresar en cualquier momento. Los ciudadanos pueden consultar los sectores, horarios y estados actualizados de cada intervención en el portal oficial de suspensiones programadas de la empresa, ya que las actividades pueden ser modificadas o canceladas por condiciones técnicas u operativas.