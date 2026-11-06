Angie Rodríguez denunció que intentaron envenenarla: examen reveló nuevos hallazgos.

Colombia

Una nueva revelación surgió en medio de la controversia que rodea a Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), quien denunció haber sido víctima de un presunto intento de envenenamiento. Su defensa dio a conocer los resultados de un examen especializado practicado en España, en el que, según informó, se encontraron sustancias psicotrópicas en su organismo.

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El hallazgo fue revelado por el exministro de Justicia Wilson Ruiz, abogado de la exfuncionaria, quien explicó que las pruebas fueron realizadas a partir de una muestra de cabello enviada a un laboratorio español. Los resultados fueron entregados a la Fiscalía General de la Nación para que sean examinados dentro de las investigaciones que adelanta el organismo.

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La información ha generado nuevas preguntas sobre las circunstancias que rodearon la salida de Rodríguez del Gobierno nacional y las denuncias que posteriormente presentó. Sin embargo, el resultado del análisis no permite establecer por sí solo que las sustancias hayan sido suministradas de manera intencional.

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De acuerdo con las declaraciones de Wilson Ruiz, el estudio toxicológico permitió identificar la presencia de sustancias psicotrópicas. No obstante, el abogado evitó revelar públicamente cuáles fueron los componentes encontrados y sus concentraciones, argumentando razones relacionadas con la privacidad de su representada.

La defensa considera que estos resultados constituyen un elemento relevante para las investigaciones, especialmente porque Rodríguez había denunciado anteriormente situaciones que, según su versión, comprometieron su integridad personal.

Entre sus señalamientos, la exfuncionaria aseguró que una persona de su entorno laboral presuntamente le habría suministrado medicamentos bajo la apariencia de vitaminas o tratamientos para determinadas molestias físicas.

Estas afirmaciones deberán ser verificadas por los investigadores, quienes tendrán que determinar si existió alguna conducta irregular y establecer las circunstancias en las que las sustancias identificadas llegaron a su organismo.





Uno de los aspectos centrales de la investigación será establecer si los resultados del laboratorio permiten identificar una exposición a determinadas sustancias y, de ser así, determinar su posible origen.

Aunque la defensa sostiene que el examen respalda las preocupaciones expresadas por Rodríguez, hasta el momento no se conoce una conclusión oficial de la Fiscalía que confirme la existencia de un intento de envenenamiento.

El caso también ha provocado reacciones políticas. El expresidente Gustavo Petro cuestionó la interpretación de los resultados y señaló que el documento no constituye una prueba concluyente de que la exfuncionaria hubiera sido envenenada.

Por ahora, las denuncias continúan bajo investigación y no existe una determinación judicial que establezca responsabilidades por los hechos señalados.





En medio de esta controversia también se conoció la renuncia del abogado Manuel Villanueva a la representación judicial de la exdirectora del Dapre.

El jurista explicó que su decisión obedeció a motivos personales, mientras que Wilson Ruiz continuará acompañando a Rodríguez en las actuaciones relacionadas con sus denuncias.

La salida de Villanueva se produjo cuando la defensa comenzaba a divulgar nuevos elementos que considera importantes para el esclarecimiento del caso.

Entretanto, se espera que las autoridades competentes evalúen el informe toxicológico y determinen si es necesario adelantar nuevas pruebas para establecer lo sucedido.

El resultado del estudio realizado en España abre una nueva etapa de análisis dentro de las denuncias de Angie Rodríguez, aunque será la investigación judicial la que determine si existió alguna actuación delictiva y quiénes podrían estar involucrados.