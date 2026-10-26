Héctor Andrés Jaimes fue asesinado mientras trabajaba en San Andresito La Isla

Bucaramanga

Un nuevo hecho de violencia sacudió a Bucaramanga durante la tarde de este lunes 26 de octubre. Un hombre identificado como Héctor Andrés Jaimes Durán, de 34 años, perdió la vida luego de ser atacado con arma de fuego al interior del centro comercial San Andresito La Isla, ubicado en el sur de la capital santandereana.

Según información preliminar, el ataque se registró hacia las 2:15 de la tarde, cuando la víctima se encontraba trabajando en un establecimiento de venta de calzado, ubicado en el pasillo 6, local 6-33. Hasta ese lugar habrían llegado dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta y quienes, al parecer, dispararon en repetidas ocasiones contra el hombre.

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De acuerdo con los primeros reportes, Héctor Andrés recibió seis impactos de arma de fuego que lo dejaron gravemente herido. La situación generó momentos de angustia entre las personas que se encontraban en el centro comercial, mientras se solicitaba la presencia de las autoridades para atender la emergencia.

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Uniformados de la Policía Nacional llegaron al lugar y trasladaron al hombre hasta un centro asistencial. Sin embargo, pese a los esfuerzos por auxiliarlo, se confirmó que había perdido la vida debido a la gravedad de las heridas.

Dos adolescentes fueron aprehendidos tras el ataque

Una vez conocido el homicidio, la Policía Metropolitana de Bucaramanga desplegó un operativo para ubicar a los presuntos responsables. Con las características suministradas por testigos, las patrullas activaron un plan candado y realizaron cierres estratégicos de vías para evitar que los sospechosos escaparan.

La reacción de los uniformados permitió interceptar a dos adolescentes de 17 años en la diagonal 15 con calle 61, cuando se movilizaban en sentido sur-norte. Ambos fueron aprehendidos por su presunta participación en el ataque registrado minutos antes en San Andresito La Isla.

Durante el procedimiento, las autoridades también incautaron un revólver calibre 38, en cuyo interior fueron encontrados seis cartuchos percutidos. El arma quedó a disposición de las autoridades competentes como parte de los elementos que serán analizados dentro de la investigación.

Los dos adolescentes fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes, que deberán determinar su presunta responsabilidad en este homicidio, conforme a los procedimientos establecidos en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

De Héctor Andrés también se conoció que era un apasionado y fiel hincha del Atlético Bucaramanga, equipo por el que sentía un gran cariño y al que seguía con entusiasmo.

¿Qué se conoce de la víctima?

Las autoridades identificaron al hombre fallecido como Héctor Andrés Jaimes Durán, de 34 años, quien se encontraba cumpliendo con sus actividades laborales en un establecimiento de venta de calzado cuando ocurrió el ataque.

De acuerdo con la información entregada por la Policía, la víctima registraba anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) por delitos como hurto calificado, lesiones personales, fuga de presos, tráfico, entre otros.

No obstante, las autoridades no han establecido si estos registros tienen alguna relación con el ataque. Por ahora, se desconocen las razones que llevaron a los responsables a cometer el homicidio.

Cámaras de seguridad serán claves para la investigación

Tras lo ocurrido, personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía asumió las diligencias judiciales para recopilar elementos materiales probatorios y establecer cómo se desarrollaron los hechos.

Entre las labores investigativas se encuentra la revisión de las cámaras de seguridad del centro comercial y de los sectores cercanos, cuyos registros podrían permitir reconstruir los movimientos de los atacantes antes y después del homicidio.

Asimismo, los investigadores adelantan la recopilación de testimonios y demás evidencias que permitan determinar si otras personas estuvieron involucradas en la planeación o ejecución del ataque.