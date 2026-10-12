Jaime Rueda murió tras sufrir la picadura de un animal en la Mesa de los Santos

Santander

Un hombre de 65 años, identificado como Jaime Rueda Sandoval, perdió la vida durante la noche del domingo 11 de octubre, luego de sufrir la picadura de un animal en la vereda El Majadal, en jurisdicción de la Mesa de los Santos, Santander. La emergencia movilizó a varias personas que intentaron conseguir asistencia médica para el adulto mayor; sin embargo, cuando finalmente fue valorado por personal de salud, ya no presentaba signos vitales.

De acuerdo con información preliminar conocida por las autoridades, el hombre habría sufrido una picadura en el dedo pulgar de su mano derecha. Aunque el reporte inicial relaciona su fallecimiento con este hecho, hasta el momento no se ha establecido qué especie de animal habría ocasionado la lesión ni las circunstancias exactas en las que se produjo el incidente.





Publicidad

Según el informe conocido, aproximadamente a las 10:30 de la noche, un vehículo particular llegó hasta el sector conocido como el parador El Boyaco, sobre la vía que comunica la Mesa de los Santos con Piedecuesta. En ese lugar, varios uniformados y organismos de emergencia se encontraban atendiendo un accidente de tránsito cuando los ocupantes del automotor solicitaron ayuda urgente para Jaime Rueda Sandoval.

Ante la situación, los paramédicos que prestaban atención a los afectados por el accidente vial acudieron a valorar al hombre. Sin embargo, tras realizar la revisión correspondiente, confirmaron que el ciudadano se encontraba sin signos vitales, por lo que no fue posible brindarle asistencia que permitiera salvarle la vida.

Una vez conocido el fallecimiento, los uniformados de la Subestación de Policía de la Mesa de los Santos informaron a la central de radio de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, que posteriormente coordinó la intervención de las unidades de investigación judicial. Personal de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) adelantó la inspección técnica al cadáver y los procedimientos correspondientes para esclarecer lo sucedido.

Por ahora, las autoridades deberán establecer mediante los análisis médico-legales si la picadura fue la causa directa del fallecimiento y determinar qué tipo de animal estuvo involucrado. El caso ha generado preocupación por las circunstancias en las que se presentó la emergencia y la búsqueda de atención médica para el adulto mayor en esta zona rural de Santander.