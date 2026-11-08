Bucaramanga goleó 4-0 a Jaguares en Montería con doblete de Brandon Caicedo y llegó a 32 puntos

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El Atlético Bucaramanga cerró el domingo con una goleada en Montería. El equipo dirigido por Pablo Peirano venció 4-0 a Jaguares de Córdoba en el estadio Jaraguay, por la fecha 18 de la Liga BetPlay 2026-II, y llegó a 32 puntos.

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Un arranque que definió el partido

El juego se inclinó a los siete minutos. El árbitro Andrés Rojas sancionó penalti por una falta del arquero Franklin Mosquera sobre Brandon Caicedo y expulsó al guardameta con roja directa. Jaguares tuvo que recomponerse con diez: salió Jerson Malagón para darle ingreso al portero Diego Martínez.

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Caicedo se encargó del cobro y abrió el marcador al minuto 12. Al 15 llegó el segundo: tras un centro del Leopardo, Rafael Bustamante intentó despejar y terminó enviando la pelota a su propio arco.

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Caicedo y Sambueza sentenciaron en el tramo final

Jaguares sostuvo el 2-0 durante buena parte del segundo tiempo, pero Bucaramanga volvió a encontrar espacios en el último cuarto de hora. Al minuto 75, una combinación de pases terminó con la definición de Caicedo, que firmó su doblete. Cuatro minutos más tarde, Fabián Sambueza puso cifras definitivas.

La goleada llegó sin Luciano Pons, suspendido por acumulación de tarjetas amarillas, ni Nilson Castrillón y Fabry Castro, ausentes por lesión.

Así queda el Leopardo en la tabla

Con este triunfo, Bucaramanga sumó 32 puntos en 18 partidos, con ocho victorias, ocho empates y dos derrotas. Se mantiene en el cuarto lugar y dejó su diferencia de gol en +13. Jaguares, ya descendido, se quedó con 13 puntos.

Ya clasificado a los cuadrangulares, el Leopardo cerrará la fase regular en casa frente a Fortaleza.

Ficha del partido