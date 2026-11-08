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Bucaramanga goleó 4-0 a Jaguares en Montería con doblete de Brandon Caicedo y llegó a 32 puntos

Caicedo marcó dos veces, Rafael Bustamante anotó en propia puerta y Fabián Sambueza cerró la goleada ante un Jaguares que jugó con diez desde el minuto 7. El Leopardo se mantiene cuarto en la Liga BetPlay 2026-II.

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Bucaramanga goleó 4-0 a Jaguares en Montería por la fecha 18 de la Liga BetPlay
Brandon Caicedo, autor de un doblete ante Jaguares, celebra con sus compañeros del Atlético Bucaramanga.

El Atlético Bucaramanga cerró el domingo con una goleada en Montería. El equipo dirigido por Pablo Peirano venció 4-0 a Jaguares de Córdoba en el estadio Jaraguay, por la fecha 18 de la Liga BetPlay 2026-II, y llegó a 32 puntos.

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Un arranque que definió el partido

El juego se inclinó a los siete minutos. El árbitro Andrés Rojas sancionó penalti por una falta del arquero Franklin Mosquera sobre Brandon Caicedo y expulsó al guardameta con roja directa. Jaguares tuvo que recomponerse con diez: salió Jerson Malagón para darle ingreso al portero Diego Martínez.

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Caicedo se encargó del cobro y abrió el marcador al minuto 12. Al 15 llegó el segundo: tras un centro del Leopardo, Rafael Bustamante intentó despejar y terminó enviando la pelota a su propio arco.

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Caicedo y Sambueza sentenciaron en el tramo final

Jaguares sostuvo el 2-0 durante buena parte del segundo tiempo, pero Bucaramanga volvió a encontrar espacios en el último cuarto de hora. Al minuto 75, una combinación de pases terminó con la definición de Caicedo, que firmó su doblete. Cuatro minutos más tarde, Fabián Sambueza puso cifras definitivas.

La goleada llegó sin Luciano Pons, suspendido por acumulación de tarjetas amarillas, ni Nilson Castrillón y Fabry Castro, ausentes por lesión.

Así queda el Leopardo en la tabla

Con este triunfo, Bucaramanga sumó 32 puntos en 18 partidos, con ocho victorias, ocho empates y dos derrotas. Se mantiene en el cuarto lugar y dejó su diferencia de gol en +13. Jaguares, ya descendido, se quedó con 13 puntos.

Ya clasificado a los cuadrangulares, el Leopardo cerrará la fase regular en casa frente a Fortaleza.

Ficha del partido

  • Resultado: Jaguares de Córdoba 0-4 Atlético Bucaramanga.
  • Goles: Brandon Caicedo (12' de penalti y 75'), Rafael Bustamante (15', en propia puerta) y Fabián Sambueza (79').
  • Expulsado: Franklin Mosquera (Jaguares), minuto 7.
  • Estadio: Jaraguay, Montería.
  • Árbitro: Andrés Rojas.
  • Titulares de Bucaramanga: Cristopher Fiermarín, José García, Carlos Romaña, José Ortiz, Aldair Gutiérrez, Aldair Zárate, Leonardo Flores, Félix Charrupí, Fabián Sambueza, Brandon Caicedo y Emerson Batalla.

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