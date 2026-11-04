“No me voy”: el enfrentamiento entre Lafaurie y el ministro de Agricultura

Colombia

Una reunión convocada por el Ministerio de Agricultura para discutir el futuro del sector ganadero colombiano terminó en un fuerte enfrentamiento entre el ministro Indalecio Dangond Baquero y el presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), José Félix Lafaurie Rivera, quien denunció que el funcionario le exigió abandonar el encuentro en varias oportunidades.

Los hechos ocurrieron el martes 3 de noviembre de 2026, durante una mesa de trabajo realizada en Bogotá con representantes de las cadenas productivas de carne y leche. Lo que inicialmente estaba previsto como un espacio de diálogo sobre productividad, financiación y modernización del campo terminó en reclamos, cuestionamientos y acusaciones entre el funcionario del Gobierno nacional y el dirigente gremial.

La controversia comenzó cuando Dangond cuestionó la administración de los recursos parafiscales del Fondo Nacional del Ganado, manejados por Fedegán. Según los testimonios conocidos, el ministro pidió explicaciones sobre la ejecución de cerca de un billón de pesos desde 2019 y planteó la necesidad de adelantar una auditoría externa para revisar el destino de esos recursos.

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De acuerdo con la versión entregada por Lafaurie, el ambiente se volvió tenso cuando solicitó una hoja para tomar apuntes sobre los cuestionamientos que estaba formulando el ministro.

El dirigente aseguró que Dangond reaccionó de manera molesta y le pidió retirarse de la reunión, solicitud que rechazó argumentando que se encontraba en una entidad pública y que estaban tratando asuntos de interés para el sector agropecuario.

Según los relatos divulgados sobre el encuentro, el ministro habría advertido: “Se va o si no yo lo echo”, a lo que Lafaurie respondió que no abandonaría el lugar.

La discusión continuó cuando Dangond comparó los servicios de asistencia técnica que reciben los ganaderos con los ofrecidos por la Federación Nacional de Cafeteros. El intercambio volvió a subir de tono y, de acuerdo con Lafaurie, el ministro decidió suspender la reunión ante su negativa de retirarse.

Uno de los puntos que generó mayor controversia fue el anuncio de posibles auditorías a Fedegán y a la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz), organizaciones que administran recursos provenientes de aportes parafiscales de los productores.

Dangond cuestionó los resultados de algunas inversiones y la cobertura de los programas de asistencia técnica para los ganaderos, mientras que Lafaurie defendió la gestión del gremio y rechazó la manera en que se formularon los señalamientos.

El presidente de Fedegán también aseguró que las diferencias con el ministro podrían estar relacionadas con desacuerdos anteriores, una interpretación personal que hasta el momento no ha sido demostrada.

Los cuestionamientos sobre el manejo de recursos no constituyen por sí mismos prueba de irregularidades y deberán ser evaluados mediante los mecanismos de control correspondientes.

Aunque el encuentro estuvo marcado por el enfrentamiento, el Ministerio de Agricultura informó que durante la jornada se establecieron 11 líneas estratégicas para fortalecer las cadenas productivas de carne y leche en Colombia.

Las propuestas incluyen modernización de la producción, acceso a financiación, mejoramiento genético, asistencia técnica, formalización, vigilancia sanitaria y apertura de nuevos mercados.

El comunicado oficial de la cartera destacó los acuerdos alcanzados con los representantes del sector, mientras que la controversia entre Dangond y Lafaurie abrió un nuevo debate sobre la relación entre el Gobierno nacional y los gremios agropecuarios.

El episodio deja sobre la mesa interrogantes sobre el futuro de las auditorías anunciadas, la administración de los recursos parafiscales y los mecanismos de diálogo que se mantendrán entre el Ministerio de Agricultura y las organizaciones del campo colombiano.