Petro pide a los colombianos guardar comida para dos meses ante posible guerra nuclear

Colombia

El expresidente de Colombia Gustavo Petro recomendó a los ciudadanos almacenar alimentos suficientes para al menos dos meses, ante las posibles consecuencias de una confrontación nuclear a escala internacional. El pronunciamiento, realizado a través de su cuenta en la red social X, se conoció este martes 3 de noviembre de 2026 y estuvo acompañado de advertencias sobre el panorama de seguridad mundial.

Las declaraciones del exmandatario surgieron en medio de las tensiones internacionales relacionadas con Estados Unidos, Israel e Irán. Petro expresó su preocupación por una eventual escalada militar que, según su análisis, podría tener consecuencias para diferentes países, incluso aquellos que no participen directamente en un conflicto.

En sus mensajes, el exjefe de Estado planteó la necesidad de que las familias mantengan reservas de productos alimenticios y agua potable como medida preventiva. Su recomendación se fundamentó en la posibilidad de que una confrontación de grandes proporciones afecte la producción agrícola, las cadenas de abastecimiento y la disponibilidad de alimentos en distintas regiones del mundo.

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Petro también hizo referencia a los riesgos asociados con el uso de armamento nuclear y cuestionó las decisiones de dirigentes internacionales en medio del actual escenario geopolítico. Sus afirmaciones corresponden a una valoración personal sobre las tensiones mundiales y no constituyen una confirmación de que exista una decisión de iniciar una confrontación nuclear.

La advertencia del expresidente se suma al debate internacional sobre la preparación de los ciudadanos frente a situaciones de emergencia. Aunque diferentes países cuentan con recomendaciones para mantener provisiones básicas ante desastres naturales y otras contingencias, estas medidas no significan necesariamente que exista una amenaza nuclear inmediata.

Hasta el momento, no se ha confirmado una alerta oficial del Gobierno colombiano que advierta sobre una guerra nuclear inminente ni una disposición que obligue a las familias a almacenar alimentos durante dos meses. Por esta razón, las recomendaciones de Gustavo Petro deben entenderse como una advertencia preventiva del exmandatario y no como una instrucción emitida por las autoridades nacionales.