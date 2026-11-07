Ataque con drones contra cantón militar de Santa Rosa del Sur deja tres soldados muertos y varios heridos

Bolívar

Santa Rosa del Sur, Bolívar, 7 de noviembre de 2026. Tres militares muertos, ocho heridos de gravedad y decenas de uniformados afectados es el balance del ataque terrorista perpetrado este sábado contra el Cantón Militar de Santa Rosa del Sur, en el sur de Bolívar, donde funciona el Batallón de Infantería de Selva n.º 48.

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“Así quedaron las instalaciones de nuestro glorioso ejército en Santa Rosa sur de Bolivar bombardeados por drones de la guerrilla” https://t.co/LS5BlA3Fq6 — Coronel Hannibal Smith (@CoronelHSmith) November 7, 2026

Según el comunicado oficial de la Primera División del Ejército Nacional, las instalaciones fueron atacadas mediante aeronaves no tripuladas acondicionadas con dispositivos explosivos, en lo que la institución calificó como una grave vulneración del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y de los Derechos Humanos.

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#ComunicaciónOficial | La Primera División del @COL_EJERCITO se permite informar a la opinión pública que: 1. En una grave vulneración del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y de los Derechos Humanos, las instalaciones del Cantón Militar, ubicado en Santa Rosa, sur de Bolívar, fueron objeto de un ataque terrorista... — Primera División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div1) 7 de noviembre de 2026

Cifras oficiales del ataque

La Primera División confirmó que tres de sus uniformados fueron asesinados y ocho más resultaron heridos de gravedad. Además, otros integrantes de la institución resultaron afectados y reciben atención médica en diferentes centros asistenciales.

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El alcalde de Santa Rosa del Sur, Milton Olaya, entregó un balance más amplio de lesionados: 35 heridos en total, de los cuales cinco fueron remitidos a otros centros de salud. Varios de los afectados están siendo trasladados a hospitales de Santander. Las autoridades advierten que las cifras siguen siendo preliminares.

Repudio al acto terrorista

El Ejército Nacional rechazó categóricamente la acción criminal y señaló que, inmediatamente después del ataque, se activaron los protocolos de seguridad y se iniciaron las verificaciones para establecer los daños y las afectaciones.

El presidente Abelardo de la Espriella condenó el atentado, al que calificó de cobarde, y ordenó intensificar las operaciones para identificar, perseguir y capturar a los responsables.

Alcaldía de Santa Rosa del Sur: "un hecho que enluta a nuestro municipio"

La Administración Municipal de Santa Rosa del Sur rechazó categóricamente el atentado terrorista perpetrado contra la Fuerza Pública en las instalaciones del Batallón de Selva N.° 48, al que calificó como un hecho que enluta al municipio y atenta contra la vida y la tranquilidad de sus habitantes.

"Expresamos nuestra solidaridad con las familias de los uniformados fallecidos y con todas las personas heridas, deseándoles fortaleza y pronta recuperación", señaló la Alcaldía en su pronunciamiento oficial.

La administración local también hizo un llamado a la ciudadanía a mantener la calma, la unidad y la esperanza: "Hoy, unidos en oración, el pueblo santarroseño eleva sus plegarias por la paz de nuestro territorio".

🚨 #SantaRosaDelSur | La Alcaldía rechazó el atentado terrorista con drones contra el Batallón de Selva N.° 48, que dejó tres militares muertos y decenas de heridos. "Un hecho que enluta a nuestro municipio", señaló la administración, que pidió calma, unidad y oración por la paz. 📹 Alcaldía de Santa Rosa del Sur — Lo Que Pasa en Colombia (@Loquepasaenbuca) 7 de noviembre de 2026

¿Quién estaría detrás del ataque?

Hasta el momento no hay una atribución oficial confirmada. En esta zona del sur de Bolívar tienen presencia el ELN, el Clan del Golfo y estructuras disidentes del autodenominado Estado Mayor Central. Versiones preliminares de medios nacionales apuntan al ELN, presuntamente como represalia por operaciones recientes de la Fuerza Pública contra esa guerrilla en la región.

No es el primer ataque con drones en la zona

Los ataques con drones cargados de explosivos se han convertido en una amenaza creciente para la Fuerza Pública en esta región. En mayo de este año, dos suboficiales y dos soldados del mismo Batallón de Selva n.º 48 resultaron heridos por explosivos lanzados con drones en el municipio de Arenal, Bolívar.

El Ejército invitó a la ciudadanía a suministrar información que permita prevenir hechos violentos a través de la Línea 107 contra el terrorismo.