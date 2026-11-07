Álvaro Uribe plantea una reforma económica que cambiaría impuestos y entidades públicas

Colombia

El expresidente Álvaro Uribe Vélez presentó este sábado 7 de noviembre una propuesta alternativa del Centro Democrático a la Ley de Rescate de la Economía, impulsada por el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella para enfrentar la difícil situación fiscal de Colombia.

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El documento, elaborado con aportes de congresistas, economistas, gremios y diferentes sectores sociales, plantea reducir el tamaño del Estado, modificar varios impuestos y buscar nuevas fuentes de financiación sin aumentar las cargas sobre productos y servicios esenciales.

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Aunque Uribe reconoció la gravedad del panorama económico, manifestó su desacuerdo con varias medidas tributarias propuestas por el Gobierno, especialmente aquellas que podrían afectar los ingresos de los hogares colombianos.

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Uno de los principales puntos del documento es la oposición al incremento del IVA sobre productos de la canasta familiar, así como a nuevos gravámenes que podrían afectar al sector agropecuario.

El Centro Democrático manifestó preocupación por los impuestos sobre maquinaria agrícola, fertilizantes, agroquímicos, café y compraventa de animales vivos.

También cuestionó las propuestas relacionadas con el servicio de internet para los estratos 1, 2 y 3, las plataformas de inteligencia artificial, el turismo y los seguros privados de salud.

Según Uribe, las medidas fiscales deben tener en cuenta su impacto sobre los hogares de ingresos medios y bajos, así como sobre los sectores productivos.

Propone eliminar o fusionar entidades públicas

En materia de austeridad, el expresidente planteó que el Gobierno debe realizar un esfuerzo mayor para disminuir sus gastos de funcionamiento.

El documento señala que existen más de 200 entidades públicas y propone revisar cuáles podrían eliminarse o fusionarse debido a la duplicidad de funciones.

Entre las alternativas que se han discutido también aparece una reorganización de los ministerios, con el propósito de reducir costos administrativos.

Sin embargo, la colectividad todavía no ha definido públicamente una lista definitiva de las entidades que serían suprimidas ni el ahorro exacto que representaría cada medida.

Eliminar el 4x1.000 y reducir impuestos

La propuesta del Centro Democrático va más allá del rechazo al IVA. También plantea estudiar la eliminación de varios tributos, entre ellos el impuesto del 4x1.000, el impuesto al patrimonio y los gravámenes sobre bebidas azucaradas, alimentos ultraprocesados, carbono y plásticos de un solo uso.

En cuanto al sector empresarial, propone reducir la tarifa general del impuesto de renta de las sociedades del 35 % al 30 %, así como disminuir las tarifas aplicables a dividendos y ganancias ocasionales.

El partido sostiene que estos cambios podrían estimular la inversión privada, la generación de empleo y el crecimiento económico.

No obstante, las medidas tendrían que ser evaluadas frente a los ingresos que dejaría de recibir el Estado y las necesidades de financiación del presupuesto nacional.

Venta de acciones de Ecopetrol y recuperación de recursos

Otro de los puntos destacados es la posibilidad de vender una participación adicional del Estado en Ecopetrol, con preferencia para inversionistas institucionales y del sector solidario.

Además, el Centro Democrático propone fortalecer el recaudo de obligaciones pendientes ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP).

Según sus estimaciones, una estrategia extraordinaria de recuperación de cartera podría generar entre $10 y $15 billones.

El borrador también contempla que, durante cinco años, las empresas suscriban bonos del Estado equivalentes al 20 % de sus utilidades, bajo condiciones financieras que deberán definirse.

Propuesta entra a discusión con el Gobierno

La iniciativa fue presentada como un primer documento de discusión y será uno de los insumos para el encuentro entre representantes del Gobierno nacional y congresistas de las comisiones económicas.

El Centro Democrático busca que la Ley de Rescate incorpore un mayor recorte del gasto público y modificaciones que, desde su perspectiva, permitan impulsar la actividad empresarial sin trasladar nuevas cargas tributarias a los consumidores.

Por ahora, ninguna de estas propuestas constituye una decisión definitiva. Su eventual implementación dependerá de los acuerdos políticos, las evaluaciones fiscales y el trámite legislativo correspondiente.

La discusión se concentra en cómo obtener los recursos que necesita el Estado para enfrentar el déficit fiscal, mientras continúan las diferencias sobre la conveniencia de aumentar impuestos o reducir de manera más profunda el gasto público.