Nuevo giro para Álvaro Uribe: Fiscalía archiva investigación por presunto soborno

Colombia

La Fiscalía General de la Nación ordenó archivar una investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, relacionada con presuntos ofrecimientos de dinero a exparamilitares para que modificaran sus declaraciones judiciales. La decisión se conoció el viernes 13 de noviembre, luego de que el ente acusador concluyera que no existían pruebas suficientes para respaldar los señalamientos.

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La determinación fue adoptada por la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Sandra Helena Portilla Constain, mediante una resolución de 47 páginas. En el documento se establece que los elementos recopilados durante la investigación no permitieron demostrar la existencia de los supuestos pagos ni configurar el delito de soborno en actuación penal.

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El expediente estaba relacionado con denuncias sobre presuntas presiones y ofrecimientos económicos a antiguos integrantes de grupos paramilitares para que cambiaran sus testimonios sobre posibles vínculos de los hermanos Uribe con el Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia.

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Entre los testimonios analizados se encontraba el de Pablo Hernán Sierra García, quien había señalado que otros exparamilitares supuestamente recibieron dinero para modificar sus declaraciones. Sin embargo, la Fiscalía determinó que parte de esa información provenía de rumores conocidos dentro del establecimiento penitenciario y no contaba con respaldo probatorio.

Los investigadores también revisaron movimientos económicos y una operación hipotecaria relacionada con uno de los testigos. El análisis estableció que estas transacciones correspondían a negocios realizados años antes de los presuntos ofrecimientos, por lo que no se encontró una relación que permitiera demostrar un soborno.

La Fiscalía fundamentó su decisión en el artículo 79 de la Ley 906 de 2004, que permite archivar investigaciones cuando no existen elementos suficientes para establecer la ocurrencia de una conducta delictiva.

No obstante, el organismo aclaró que el expediente podría reabrirse si aparecen nuevas pruebas que cambien las conclusiones de la investigación, siempre que la acción penal continúe vigente.

La decisión corresponde a esta investigación específica y no significa una absolución definitiva ni el cierre de todos los procesos judiciales relacionados con el expresidente.

Tras conocerse el archivo, el abogado Jaime Granados, defensor del expresidente, celebró la determinación y aseguró que representa un avance para su cliente después de varios años de investigación.

Por su parte, el partido Centro Democrático también reaccionó a la decisión y sostuvo que las acusaciones formuladas contra el exmandatario carecían de pruebas suficientes.