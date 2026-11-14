Informe señala que Gustavo Petro habría favorecido a Maduro tras fraude electoral en Venezuela

Colombia

Un informe del Miranda Center for Democracy, organización con sede en Estados Unidos, señala que el gobierno del expresidente colombiano Gustavo Petro habría contribuido a favorecer a Nicolás Maduro después de las cuestionadas elecciones presidenciales de Venezuela, celebradas el 28 de julio de 2024.

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El documento, conocido en noviembre de 2026, sostiene que varias decisiones diplomáticas de Colombia ayudaron a disminuir la presión internacional sobre el gobierno venezolano, pese a las denuncias de irregularidades electorales y la falta de publicación de las actas oficiales que permitieran verificar los resultados.

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Uno de los principales señalamientos está relacionado con el tiempo que tardó Gustavo Petro en reaccionar públicamente a los resultados. Según el estudio, el entonces mandatario colombiano permaneció aproximadamente 55 horas sin pronunciarse, mientras aumentaban los cuestionamientos internacionales.

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Otro episodio ocurrió el 31 de julio de 2024, cuando Colombia se abstuvo de votar una resolución de la Organización de Estados Americanos (OEA) que exigía al gobierno venezolano publicar las actas electorales. La propuesta obtuvo 17 votos favorables, uno menos de los necesarios para su aprobación.

El centro de estudios también cuestionó los comunicados conjuntos de Colombia, Brasil y México, que promovieron una salida diplomática mediante el diálogo y la verificación de resultados. Para los investigadores, esta postura habría contribuido a reducir el aislamiento internacional de Maduro.

El informe identifica tres factores que habrían influido en las decisiones del gobierno colombiano: la afinidad política con el chavismo, los intereses energéticos entre ambos países y la política de Paz Total impulsada por Petro.

En materia económica, menciona los acercamientos entre Ecopetrol y la petrolera estatal venezolana PDVSA, especialmente por la posibilidad de importar gas desde Venezuela. Según el análisis, mantener buenas relaciones con Caracas resultaba importante para esos proyectos.

También destaca que Venezuela participaba como país garante en las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Los autores consideran que una confrontación diplomática con Maduro podía afectar los acercamientos relacionados con el proceso de paz colombiano.

Tras conocerse el informe, el expresidente rechazó los cuestionamientos y aseguró que su gobierno no reconoció los resultados de las elecciones venezolanas porque, según explicó, no existían las garantías democráticas necesarias.

Petro sostuvo que el proceso electoral estuvo condicionado tanto por las sanciones de Estados Unidos como por problemas internos de Venezuela. Durante su mandato también defendió la necesidad de mantener el diálogo diplomático para buscar una salida a la crisis política.

Las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 fueron ampliamente cuestionadas después de que el Consejo Nacional Electoral venezolano proclamara la victoria de Nicolás Maduro sin divulgar las actas desagregadas que respaldaran los resultados anunciados.

La oposición venezolana, encabezada por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, presentó copias de actas que mostraban una ventaja de González sobre Maduro. Organizaciones internacionales también cuestionaron la transparencia del proceso electoral.

Las conclusiones del Miranda Center for Democracy vuelven a poner bajo discusión el papel que desempeñó el gobierno de Gustavo Petro frente a la crisis venezolana, especialmente por sus decisiones diplomáticas durante los meses posteriores a las elecciones.