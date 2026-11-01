Jerson Fabián murió tras ser herido en una discoteca de Bucaramanga

Bucaramanga

Una riña registrada al interior de una discoteca de Bucaramanga terminó con la vida de Jerson Fabián Villalba Murillo, un joven de 23 años que recibió una herida con arma cortopunzante durante la madrugada de este domingo 1 de noviembre de 2026. El hecho ocurrió aproximadamente a la 1:30 a. m. en un establecimiento nocturno ubicado en la calle 33 con carrera 31, en el sector de Mejoras Públicas.

De acuerdo con la información preliminar conocida por las autoridades, Villalba Murillo se encontraba compartiendo con un amigo dentro del establecimiento cuando se presentó una riña que terminó en una agresión contra el joven. En medio del altercado, habría sido atacado con un cuchillo, recibiendo una herida en el costado izquierdo del cuello que comprometió gravemente su estado de salud.

Uno de los principales testimonios conocidos por las autoridades fue entregado por un amigo que acompañaba a Jerson Fabián durante madrugada. El testigo relató que ambos se encontraban dentro de la discoteca cuando comenzó la riña y que, en medio de la situación, un hombre que vestía un buzo blanco con capota habría atacado a Villalba Murillo con un arma cortopunzante tipo cuchillo, causándole la lesión a la altura del cuello.

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Según la versión entregada por el acompañante, tras lo ocurrido, el joven fue auxiliado y trasladado en una motocicleta hasta el Hospital Universitario de Santander (HUS), donde ingresó para recibir atención médica. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal de salud, se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de la herida.

La situación fue reportada a la Policía Metropolitana de Bucaramanga, cuyos uniformados recibieron información sobre el ingreso de una persona lesionada al centro asistencial. Posteriormente, se conoció que se trataba de Villalba Murillo, quien había resultado afectado durante el altercado registrado en el establecimiento nocturno.

Investigan las circunstancias de la riña

El caso quedó en manos de las autoridades judiciales, que adelantan las investigaciones para reconstruir lo ocurrido durante la madrugada y establecer qué circunstancias desencadenaron la confrontación que terminó con la vida del joven.

Asimismo, las autoridades deberán establecer si existen registros de cámaras de seguridad u otros testimonios que permitan esclarecer la secuencia de los hechos dentro del establecimiento y determinar las circunstancias exactas en las que se produjo la agresión.

Por ahora, se desconocen las circunstancias que habrían originado la riña. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer lo sucedido e identificar al responsable de la agresión que terminó con la vida de Jerson Fabián Villalba Murillo, de 23 años.