El crimen de María Camila dio un giro estremecedor: su bebé fue extraída

Cali

Los resultados de los exámenes forenses practicados al cuerpo de María Camila Potosí Gómez confirmaron un inquietante detalle dentro de la investigación por su asesinato: la bebé que esperaba no se encontraba en su vientre al momento del hallazgo.

María Camila tenía 21 años y se encontraba en el octavo mes de gestación. Su cuerpo fue localizado a orillas de un río en el sector de La Buitrera, zona rural de Cali, después de permanecer desaparecida desde el pasado 16 de julio.

Publicidad

De acuerdo con la información conocida por el medio de comunicacion Burbuja politica, el dictamen de Medicina Legal estableció que el embarazo fue interrumpido de manera violenta antes o durante el homicidio. La joven también presentaba signos de tortura y heridas ocasionadas con arma blanca.

También puede leerUna niña de dos años murió durante un ataque contra el negocio de su familia

Publicidad

Tras conocerse el resultado forense, los familiares hicieron un llamado urgente a las autoridades y a la ciudadanía para intensificar la búsqueda de la bebé, cuyo paradero continúa siendo desconocido.

Los allegados mantienen la esperanza de que la pequeña pueda encontrarse con vida y solicitaron que cualquier información relacionada con el caso sea entregada directamente a las líneas oficiales de la Policía o la Fiscalía.

Le puede interesarUna carta hallada junto a madre e hijo cambió el rumbo de la investigación por sus muertes

María Camila fue vista por última vez el 16 de julio, después de abordar una motocicleta que era conducida por una mujer. Esta persona es considerada una pieza importante para esclarecer los últimos movimientos de la joven, aunque hasta el momento no se ha informado oficialmente cuál sería su responsabilidad dentro de los hechos.

Los investigadores analizan cámaras de seguridad, recopilan testimonios y reconstruyen la ruta que habría seguido María Camila antes de desaparecer. También buscan establecer con quién se comunicó y quiénes tuvieron contacto con ella durante sus últimas horas.

Una de las principales tareas de la investigación será determinar en qué lugar fue asesinada, cómo se produjo la extracción de la bebé y si participaron varias personas en la planeación o ejecución del crimen.

Familiares, amigos y habitantes de Cali acompañaron las honras fúnebres de María Camila en medio de escenas de dolor y exigencias de justicia.

Por ahora, la Fiscalía y la Policía mantienen activa la investigación para encontrar a la bebé, identificar a los responsables y esclarecer por completo uno de los casos que mayor conmoción ha causado en la capital del Valle del Cauca.