A los 73 años falleció Reynaldo Amaya, expresidente del Atlético Bucaramanga

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El fútbol santandereano está de luto tras conocerse el fallecimiento de Reynaldo Amaya Mantilla, reconocido dirigente deportivo y expresidente del Atlético Bucaramanga, quien murió este viernes 13 de noviembre de 2026, a los 73 años, en una clínica del municipio de Floridablanca, Santander.

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Amaya Mantilla fue una figura vinculada durante varios años a la historia del conjunto leopardo, institución que presidió entre 2002 y 2006, periodo en el que participó en diferentes procesos administrativos y deportivos del equipo santandereano.

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Su trayectoria trascendió el ámbito regional y lo llevó a integrar el Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol entre 2006 y 2010, donde participó en decisiones relacionadas con la organización y el desarrollo del fútbol colombiano.

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La relación de Reynaldo Amaya Mantilla con el Atlético Bucaramanga comenzó mucho antes de que asumiera la presidencia de la institución. Desde su infancia estuvo rodeado de conversaciones familiares relacionadas con el equipo, sus dificultades económicas y los desafíos deportivos.

Su tío Antonio Amaya y Alfonso Mantilla Arenas, primo de su madre, estuvieron entre los fundadores del club. Esta cercanía familiar contribuyó a fortalecer su vínculo con los colores amarillo y verde y con la historia del fútbol santandereano.

Durante su administración, entre 2002 y 2006, el dirigente trabajó junto a otros integrantes de la institución en una etapa marcada por retos deportivos y administrativos, cuando el equipo buscaba mantenerse competitivo dentro del fútbol profesional colombiano.

En una entrevista concedida en junio de 2024, Amaya recordó anécdotas de su infancia, las historias familiares relacionadas con el Atlético Bucaramanga y las dificultades que enfrentó la institución durante sus primeros años.

Uno de los momentos más importantes de su trayectoria llegó en marzo de 2006, cuando fue elegido para integrar el Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol, como representante de la rama profesional.

En ese organismo compartió responsabilidades con dirigentes nacionales como Luis Bedoya y Óscar Ignacio Martán, participando en una etapa de decisiones administrativas y deportivas para el balompié colombiano.

Su trabajo también estuvo relacionado con la promoción de eventos futbolísticos en Santander. En 2010, el Concejo de Bucaramanga tramitó un reconocimiento a su trayectoria y a su participación en la realización del Campeonato Sudamericano Femenino desarrollado en la ciudad.

Amaya Mantilla mantuvo durante años una relación cercana con el fútbol regional, asistiendo a encuentros, homenajes y actividades relacionadas con la historia del Atlético Bucaramanga.

La partida del expresidente representa una pérdida para quienes compartieron con él diferentes etapas de la dirigencia deportiva y para los seguidores que recuerdan su paso por la administración del Atlético Bucaramanga.

De acuerdo con la información conocida, la Federación Colombiana de Fútbol expresó sus condolencias por el fallecimiento de Amaya Mantilla, quien también hizo parte de su estructura directiva durante cuatro años.

Su nombre permanece vinculado a una generación de dirigentes que participaron en el desarrollo institucional del equipo leopardo y en diferentes escenarios del fútbol profesional colombiano.

Según la información preliminar, la velación de Reynaldo Amaya Mantilla se realizará en la Funeraria San Pedro de Bucaramanga, mientras que sus honras fúnebres están previstas para el próximo domingo 15 de noviembre.

Por ahora, no se ha precisado públicamente el horario de la ceremonia religiosa ni otros detalles de su despedida.