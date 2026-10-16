Última hora: Capturado Alias ‘Julito’ en zona rural de Floridablanca

Área metro

Una importante novedad judicial se habría registrado este viernes 16 de octubre en el municipio de Floridablanca, Santander. Según información preliminar conocida por Lo Que Pasa en Bucaramanga y Colombia, alias ‘Julito’, uno de los jóvenes más buscados por las autoridades en el área metropolitana, habría sido capturado durante un procedimiento por parte de las autoridades en el sector del Santísimo.

El joven adquirió notoriedad por las investigaciones que lo relacionan con múltiples homicidios cometidos en Bucaramanga, Floridablanca y otros sectores del área metropolitana. Las autoridades lo han señalado como presunto integrante de la estructura delincuencial conocida como ‘Los del Sur’, organización vinculada con diferentes hechos de violencia en la región.

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Alias ‘Julito’ ya había sido aprehendido en enero de 2026, durante un operativo adelantado en una finca de la zona rural de Lebrija, cerca del aeropuerto internacional Palonegro. En aquella oportunidad, las autoridades lo relacionaron con al menos 15 homicidios, aunque posteriormente surgieron investigaciones sobre otros hechos violentos en los que presuntamente habría participado.

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Entre los casos que han estado bajo investigación figura el asesinato de una adolescente identificada como Cynthia Valeria Espitia Argüello, ocurrido en enero de este año. También ha sido señalado por su presunta participación en la masacre de Villa Esperanza, registrada en octubre de 2025, donde cuatro personas perdieron la vida.

Su nombre volvió a generar preocupación en abril, cuando se conoció que había escapado de la custodia de las autoridades mientras era trasladado a una cita médica en Bogotá. Desde entonces, diferentes organismos de seguridad adelantaban labores para establecer su paradero.

A comienzos de octubre, el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, había advertido que alias ‘Julito’ presuntamente continuaba relacionado con actividades delictivas y que estaría utilizando a otros jóvenes para cometer delitos. El mandatario aseguró entonces que las autoridades mantenían las investigaciones para lograr su ubicación.

Por ahora, se espera un pronunciamiento de la Policía que permita confirmar el procedimiento, conocer las circunstancias en las que habría sido localizado y establecer su situación judicial.

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