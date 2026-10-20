Amenazó presuntamente a la primera dama por internet y terminó capturado: esto se sabe.

Colombia

Un hombre fue capturado en Pereira, Risaralda, luego de ser señalado como el presunto responsable de enviar mensajes amenazantes a través de redes sociales contra la primera dama de Colombia, Ana Lucía Pineda Aruachán, esposa del presidente Abelardo de la Espriella.

La detención fue conocida este martes 20 de octubre, después de que las autoridades adelantaran una investigación para establecer quién estaría detrás de las intimidaciones que, al parecer, fueron difundidas el pasado domingo 18 de octubre mediante una cuenta anónima de Instagram.

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Según la información divulgada sobre el caso, los investigadores realizaron labores de seguimiento y análisis de evidencia digital que permitieron identificar al sospechoso y ubicarlo en la capital de Risaralda.

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Durante un procedimiento de allanamiento, uniformados de la Policía Nacional hicieron efectiva la captura e incautaron un computador y un teléfono celular, elementos que serán sometidos a análisis para determinar su posible relación con los mensajes investigados.

El detenido quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de adelantar las actuaciones judiciales correspondientes. Se espera que sea presentado ante un juez de control de garantías para responder por el presunto delito de amenazas agravadas.

Por el momento, las autoridades no han divulgado públicamente la identidad del capturado ni mayores detalles sobre el contenido de los mensajes.

La investigación continúa para esclarecer las circunstancias en las que se habrían producido las amenazas y determinar la responsabilidad del detenido, quien conserva su presunción de inocencia mientras avanza el proceso judicial.