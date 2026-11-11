“Nuestra campaña fue transparente”: Iván Cepeda rechaza señalamientos

Colombia

El senador y excandidato presidencial Iván Cepeda Castro salió en defensa de los resultados obtenidos en las elecciones de 2026 y respondió a los sectores políticos que han denunciado un supuesto constreñimiento electoral por parte de grupos armados ilegales, una controversia conocida como el voto fusil.

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A través de un comunicado divulgado este miércoles 11 de noviembre, el congresista aseguró que el Consejo de Estado ha inadmitido o rechazado ocho demandas de nulidad electoral relacionadas con estos señalamientos, al considerar que los demandantes no lograron sustentar adecuadamente las presuntas irregularidades.

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“Nuestra campaña fue transparente y honesta”, manifestó Cepeda, quien también rechazó las acusaciones sobre una supuesta utilización de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) para manipular los resultados electorales.

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El senador sostuvo que las acciones judiciales presentadas no han logrado demostrar que organizaciones armadas ilegales hayan alterado la voluntad de los ciudadanos para favorecer su candidatura.

Consejo de Estado y las ocho demandas electorales

Según Cepeda, la decisión más reciente se conoció el lunes 9 de noviembre, cuando el Consejo de Estado rechazó una segunda demanda promovida por Sergio Álzate González y el concejal del Centro Democrático Andrés Felipe Rodríguez Puerta, conocido como 'Gury'.

La acción judicial buscaba la nulidad de las curules de Iván Cepeda y de la representante a la Cámara Aída Quilcué Vivas.

El congresista señaló que los demandantes no acreditaron hechos concretos de violencia o presión que permitieran establecer una alteración de los resultados electorales.

Las decisiones de inadmisión y rechazo mencionadas por Cepeda corresponden a actuaciones judiciales específicas y no significan necesariamente que todas las denuncias de presión armada hayan sido resueltas de fondo.

Cepeda también respondió a señalamientos sobre la DNI

En su pronunciamiento, el senador cuestionó las nuevas acusaciones relacionadas con una presunta intervención de la Dirección Nacional de Inteligencia durante el proceso electoral.

“Ahora se intenta urdir otra mentira: la de la utilización de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) para manipular los resultados. Esa nueva mentira también fracasará”, expresó.

Para Cepeda, estos señalamientos forman parte de una estrategia de algunos sectores políticos para desconocer el respaldo ciudadano que recibió su candidatura durante la segunda vuelta presidencial del pasado 21 de junio.

Sin embargo, las afirmaciones del congresista corresponden a su posición frente a las denuncias y no sustituyen las investigaciones que puedan adelantar las autoridades competentes.

¿Qué encontró la Misión de Observación Electoral?

Uno de los argumentos utilizados por Cepeda está relacionado con un estudio de la Misión de Observación Electoral (MOE), publicado en julio de 2026.

La organización analizó el comportamiento del voto en territorios afectados por la presencia de grupos armados ilegales y concluyó que no existía evidencia estadística de una relación automática o generalizada entre ese control territorial y el aumento de votos para alguna de las candidaturas.

No obstante, la MOE advirtió que continúan existiendo riesgos graves de presión y constreñimiento electoral en distintas regiones del país.

A este análisis se sumó una investigación de la Fundación Conflict Responses, divulgada el 6 de noviembre, que encontró presiones directas de grupos armados sobre electores en 27 municipios.

De acuerdo con ese estudio, en 25 municipios las presiones favorecían a Cepeda, en uno a Abelardo de la Espriella y en otro se registraron presiones relacionadas con ambos candidatos.

Pese a estos hallazgos, los investigadores no encontraron pruebas estadísticas sólidas de que dichas acciones hubieran modificado significativamente el resultado nacional.

Los resultados electorales en municipios afectados por el conflicto

Cepeda también hizo referencia a los 167 municipios incluidos en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), creados para atender regiones especialmente golpeadas por la violencia y la pobreza.

Según las cifras presentadas por el senador, su candidatura ganó en 121 de estos municipios, mientras que Abelardo de la Espriella obtuvo la mayoría de los votos en los otros 46.

El congresista defendió que estos resultados deben interpretarse teniendo en cuenta las dinámicas políticas, sociales e históricas de las comunidades y no exclusivamente la presencia de organizaciones armadas.