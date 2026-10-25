Riña por presuntos motivos sentimentales dejó a un joven herido con arma blanca en Girón

Girón

Un nuevo hecho de violencia se registró en el municipio de Girón, Santander, donde un joven de 27 años resultó herido con arma blanca en medio de una riña que, según información preliminar, se habría originado por diferencias de carácter sentimental relacionadas con una expareja.

El caso ocurrió en el asentamiento humano Convivir, donde dos hombres habrían protagonizado una confrontación que terminó cuando uno de ellos recibió una herida con arma cortopunzante en la parte derecha del torso, situación que hizo necesaria su atención en un centro médico.

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De acuerdo con la información conocida, el altercado se habría desencadenado por desacuerdos personales entre los involucrados. Sin embargo, las circunstancias exactas en las que comenzó la discusión y la manera en que se produjo la agresión son aspectos que deberán ser esclarecidos por las autoridades.

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El joven fue trasladado al Hospital de Girón

Tras resultar lesionado, el hombre de 27 años fue trasladado al Hospital de Girón, donde recibió atención por parte del personal médico debido a la herida que presentaba en la zona abdominal o torácica del costado derecho.

Autoridades conocieron el caso

Unidades de la Policía Nacional tuvieron conocimiento de lo ocurrido y recopilaron la información inicial sobre la confrontación, que habría estado relacionada con una situación sentimental entre los dos ciudadanos.

Por ahora, no se ha confirmado si la persona señalada de ocasionar la lesión fue identificada, ubicada o capturada. Tampoco se han dado a conocer detalles sobre posibles actuaciones judiciales derivadas de este episodio.