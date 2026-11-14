Loterías de Medellín, Santander y Risaralda: resultados del viernes 13 de noviembre de 2026

Loterías

La noche de este viernes 13 de noviembre de 2026 se jugaron tres de las loterías más tradicionales del país: Medellín, Santander y Risaralda. Estos son los números y las series que se llevaron el premio mayor.

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Lotería de Medellín – sorteo 4861

Número ganador: 5724

5724 Serie: 045

045 Premio mayor: $16.000 millones

Además del premio mayor, el plan de premios de la Lotería de Medellín incluye dos secos de $1.000 millones, dos de $700 millones, dos de $500 millones y varios secos de $100, $50, $20 y $10 millones. Consulte el historial completo en nuestra página de la Lotería de Medellín.

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Lotería de Santander – sorteo 5096

Número ganador: 5198

5198 Serie: 291

291 Premio mayor: $6.500 millones

$6.500 millones Mayor invertido: 8915, serie 291

La lotería de los santandereanos juega todos los viernes a las 11:00 p. m. desde Bucaramanga, con transmisión del Canal TRO. El billete completo de tres fracciones cuesta $18.000 y cada fracción $6.000; quien tenga una sola fracción del número ganador recibe la parte proporcional del premio mayor. Vea los resultados anteriores en la página de la Lotería de Santander.

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Lotería de Risaralda – sorteo 2975

Número ganador: 8362

8362 Serie: 118

118 Premio mayor: $2.333 millones

La Lotería de Risaralda también reparte secos como El Gordo de la Risaralda ($300 millones), el Ángel de la Suerte ($200 millones) y la Mula Millonaria ($150 millones). Más resultados en la página de la Lotería de Risaralda.

¿Cómo reclamar un premio de lotería?

Conserve el billete original en buen estado y fírmelo por detrás.

Presente su documento de identidad; los ganadores deben ser mayores de edad.

Los premios mayores y los secos altos se cobran en la sede de cada lotería o en las entidades autorizadas.

Los premios superiores a 48 UVT tienen una retención del 20 % por ganancia ocasional.

Tiene hasta un año desde la fecha del sorteo para reclamar.

Esa misma noche también se conocieron los chances nocturnos y el Super Astro Luna, que cayó en el 4866 con Libra.

Verifique siempre el resultado con el boletín oficial de cada lotería. Juegue con responsabilidad.