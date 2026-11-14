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Loterías de Medellín, Santander y Risaralda: resultados del viernes 13 de noviembre de 2026

La Lotería de Medellín cayó en el 5724 serie 045, la de Santander en el 5198 serie 291 y la de Risaralda en el 8362 serie 118. Revise aquí los premios y cómo cobrarlos.

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Gráfico con los resultados de las loterías de Medellín (5724-045), Santander (5198-291) y Risaralda (8362-118) del 13 de noviembre de 2026
Resultados de las loterías del viernes 13 de noviembre de 2026. Gráfico: Lo Que Pasa en Colombia.

La noche de este viernes 13 de noviembre de 2026 se jugaron tres de las loterías más tradicionales del país: Medellín, Santander y Risaralda. Estos son los números y las series que se llevaron el premio mayor.

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AREA ANDINA

Lotería de Medellín – sorteo 4861

  • Número ganador: 5724
  • Serie: 045
  • Premio mayor: $16.000 millones

Además del premio mayor, el plan de premios de la Lotería de Medellín incluye dos secos de $1.000 millones, dos de $700 millones, dos de $500 millones y varios secos de $100, $50, $20 y $10 millones. Consulte el historial completo en nuestra página de la Lotería de Medellín.

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FCV NOVIEMBRE

Lotería de Santander – sorteo 5096

  • Número ganador: 5198
  • Serie: 291
  • Premio mayor: $6.500 millones
  • Mayor invertido: 8915, serie 291

La lotería de los santandereanos juega todos los viernes a las 11:00 p. m. desde Bucaramanga, con transmisión del Canal TRO. El billete completo de tres fracciones cuesta $18.000 y cada fracción $6.000; quien tenga una sola fracción del número ganador recibe la parte proporcional del premio mayor. Vea los resultados anteriores en la página de la Lotería de Santander.

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Lotería de Risaralda – sorteo 2975

  • Número ganador: 8362
  • Serie: 118
  • Premio mayor: $2.333 millones

La Lotería de Risaralda también reparte secos como El Gordo de la Risaralda ($300 millones), el Ángel de la Suerte ($200 millones) y la Mula Millonaria ($150 millones). Más resultados en la página de la Lotería de Risaralda.

¿Cómo reclamar un premio de lotería?

  • Conserve el billete original en buen estado y fírmelo por detrás.
  • Presente su documento de identidad; los ganadores deben ser mayores de edad.
  • Los premios mayores y los secos altos se cobran en la sede de cada lotería o en las entidades autorizadas.
  • Los premios superiores a 48 UVT tienen una retención del 20 % por ganancia ocasional.
  • Tiene hasta un año desde la fecha del sorteo para reclamar.

Esa misma noche también se conocieron los chances nocturnos y el Super Astro Luna, que cayó en el 4866 con Libra.

Verifique siempre el resultado con el boletín oficial de cada lotería. Juegue con responsabilidad.

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