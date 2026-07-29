“Me utilizaron y después me ignoraron”: el duro reclamo de Aída Quilcué

Colombia

La exsenadora y excandidata a la Vicepresidencia, Aída Quilcué, generó una nueva controversia política al asegurar que en algunos momentos ha sentido que su liderazgo fue utilizado durante la pasada campaña presidencial.

En una declaración difundida ampliamente en redes sociales, la lideresa indígena afirmó: “A veces pienso que me utilizaron para tratar de llegar a la Presidencia”. También sostuvo que, después de perder las elecciones, quienes anteriormente la rodeaban dejaron de prestarle la misma atención.

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Quilcué fue la fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico en las elecciones presidenciales de 2026. Durante la campaña defendió propuestas relacionadas con la inclusión social, la protección de los territorios, el fortalecimiento del campo y la participación de los pueblos indígenas en las decisiones nacionales.

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Sus palabras han provocado reacciones porque plantean dudas sobre el papel que cumplen los liderazgos sociales, regionales e indígenas dentro de las alianzas electorales y el acompañamiento que reciben una vez terminan las campañas.

La excongresista no señaló directamente a una persona específica como responsable. No obstante, sus declaraciones fueron interpretadas como un reclamo hacia los sectores políticos que respaldaron su candidatura y que, según su versión, se distanciaron después de conocerse el resultado de las elecciones.

Durante la contienda, Quilcué aseguró que su proyecto político buscaba representar a comunidades históricamente excluidas, entre ellas campesinos, jóvenes, mujeres, pueblos étnicos y habitantes de las regiones más apartadas del país.

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