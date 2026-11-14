Ocho muertos y más de 20 heridos deja grave accidente de bus intermunicipal

Huila

Una grave tragedia vial se registró durante la madrugada de este sábado 14 de noviembre en el departamento del Huila, donde un bus de transporte intermunicipal terminó volcado, dejando un saldo preliminar de ocho personas fallecidas y más de 20 heridas, algunas de ellas de consideración.

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El accidente ocurrió aproximadamente a la 1:00 de la madrugada en la Ruta 45, a la altura del kilómetro 6+500, cerca del peaje Los Cauchos y del desvío hacia el municipio de Rivera, en el corredor vial que comunica a Neiva con Campoalegre.

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El vehículo, afiliado a la empresa Cootranscaquetá e identificado con el número interno 20400, cubría la ruta Florencia-Bogotá. Según los primeros reportes, había salido de la capital del Caquetá hacia las 8:00 de la noche del viernes cuando, por circunstancias que se investigan, terminó volcado sobre uno de sus costados.

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Entre las ocho personas que perdieron la vida habría dos menores de edad y seis adultos, información que todavía está pendiente de confirmación definitiva. Varios pasajeros resultaron atrapados en el interior del automotor y necesitaron ayuda de los organismos de emergencia.

Al lugar llegaron unidades de la Policía de Tránsito, organismos de socorro, ambulancias y personal de la concesión vial, quienes adelantaron las labores de rescate y atención de los afectados. Los lesionados fueron trasladados a diferentes centros asistenciales de Neiva.

Entre las instituciones que recibieron pacientes se encuentran las clínicas Mediláser y Emcosalud, además del Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Los equipos médicos continúan atendiendo a los pasajeros que sufrieron lesiones durante el volcamiento.

Una de las hipótesis iniciales apunta a que el conductor habría sufrido un posible microsueño durante el recorrido nocturno. Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada oficialmente y serán las investigaciones las que determinen las causas reales del siniestro.

Las autoridades adelantan las diligencias correspondientes para establecer cómo ocurrió el accidente, identificar plenamente a las víctimas y determinar si existieron otros factores que contribuyeran al volcamiento del vehículo.