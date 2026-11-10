Bucaramanga estará 48 horas sin agua: conozca los barrios afectados del 13 al 15 de noviembre

Bucaramanga

Miles de habitantes de Bucaramanga deberán prepararse para una suspensión programada del servicio de agua potable que se extenderá durante 48 horas, desde el viernes 13 de noviembre a las 8:00 de la noche hasta el domingo 15 de noviembre de 2026 a las 8:00 de la noche.

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El Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (amb S.A. ESP) anunció que la interrupción afectará numerosos barrios de los sectores centro, norte, occidente y suroccidente de la capital santandereana, debido a trabajos de mantenimiento preventivo en la infraestructura encargada del abastecimiento.

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De acuerdo con el comunicado oficial, las labores se desarrollarán en el sistema de bombeo Bosconia-Morro, ubicado en la planta de tratamiento Bosconia, y en cinco tanques que suministran agua a diferentes sectores de la ciudad.

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La empresa explicó que estas intervenciones son necesarias para mantener la calidad, continuidad y confiabilidad del servicio, por lo que recomendó a los ciudadanos almacenar agua con anticipación y hacer un uso racional del recurso durante el periodo de suspensión.

¿Cuándo comenzará y terminará el corte de agua?

La suspensión programada tendrá una duración de dos días completos, de acuerdo con los siguientes horarios:

Inicio: viernes 13 de noviembre de 2026, a las 8:00 p. m.

Finalización prevista: domingo 15 de noviembre de 2026, a las 8:00 p. m.

Duración: 48 horas.

Los trabajos afectarán ocho distritos de distribución del sistema de acueducto, que comprenden numerosos barrios, urbanizaciones, conjuntos residenciales y sectores donde existen pilas públicas de abastecimiento.

Estos son todos los barrios y sectores afectados en Bucaramanga

Distrito Estadio

La suspensión afectará los siguientes barrios y sectores:

Gaitán, Girardot, Granada, La Feria, La Gloria, La Independencia, Modelo, Mutualidad, Nápoles, Nariño, Bosque Norte Alto y Bajo, Nueva Colombia, Pío XII, San Francisco, San Rafael, Santander, Villa Mercedes, Zarabanda, 23 de Junio, Comuneros, Centro, Chapinero, Transición, García Rovira, Regadero Norte, Olas II, El Cinal, San Cristóbal, Camilo Torres y La Cuyanita.

También estará afectada la totalidad de las pilas públicas de la zona de escarpa.

Distrito Regadero

Los sectores que tendrán suspensión del servicio son:

El Plan, La Esperanza I, II y III, José María Córdoba, La Juventud, Lizcano I y II, Paisajes del Norte, Regadero Norte, Los Ángeles, Mirador, Olas Altas, Olas Bajas, San Cristóbal, Transición, Villa Helena, Villa María, Villa Rosa y Altos del Progreso.

Distrito Colorados

La interrupción del suministro de agua potable afectará a:

Colorados, Villa Patricia, Pablón Alto, La Torre, El Rosal, Rosa Alta, Los Palos, Limoncito, Getsemaní, Campestre Norte, Portal de los Ángeles, Barrio Nuevo, La Fortuna, Rosal Norte y El Nogal.

También estarán incluidas las pilas públicas del sector.

Distrito Bienestar

Los barrios y sectores afectados serán:

Colseguros Norte, Minuto de Dios, 23 de Junio, Altos del Kennedy, Altos del Progreso, Balcones del Kennedy, barrio Kennedy, Miramar, Las Hamacas, María Paz, Miradores del Kennedy, Omaga I y II, Hospital del Norte y Tejar Norte.

Distrito Ferrovías

La suspensión del servicio también llegará a:

Campo Madrid, Café Madrid, Ciudadela Café Madrid, Villas de San Ignacio, Claveriano, Balcones del Kennedy, San Valentín, Villa Alegría II, Olas Bajas, Villa Alegría I, Omaga, Mirador del Kennedy, Viveros de Provenza y Las Hamacas.

Distrito Betania

En este distrito, los barrios afectados son:

Bavaria, San Ignacio Real y Betania.

Distrito Centro

La suspensión programada comprende:

Campo Hermoso, Alfonso López, La Joya, San Miguel, Chorreras de Don Juan, García Rovira, Primero de Mayo, Centro, Santander, 23 de Junio, Candiles, Pantanos I, II y III, Don Bosco, Villa Esmeralda, La Palma, Quinta Estrella, urbanización Villa del Prado, urbanización Los Búcaros, Cárcel Modelo, Hospital Psiquiátrico San Camilo e Instituto de Medicina Legal.

Distrito Puerta del Sol y La Iglesia

En este distrito, los sectores incluidos en la programación son:

Ciudadela Real de Minas, Mutis, Ciudad Bolívar, Estoraques, Los Canelos, Prados del Mutis, Los Héroes, Monterredondo, Bucaramanga, San Gerardo I, Brisas del Mutis, Manzanares, Metrópolis I, Balconcitos, San Gerardo II, Punta Estrella, Conalvivienda, Centauros, Colombia, Bucaramanga, La Gran Ladera, El Angelino, Nueva Foresta, Ciudadela Verde y Planta Coca Cola.

El Acueducto Metropolitano indicó que estos sectores hacen parte de la zona que depende de la infraestructura donde se desarrollarán los trabajos de mantenimiento.

Acueducto anuncia plan de contingencia con carrotanques

Ante la magnitud de la suspensión, el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga confirmó la activación de un plan de contingencia para atender las necesidades de la población afectada.

La estrategia contempla el abastecimiento mediante carrotanques para usuarios de atención especial en puntos estratégicos de la meseta de Bucaramanga.

Adicionalmente, se habilitarán tres puntos para el suministro de agua durante la interrupción del servicio.

Los lugares establecidos son:

Colegio Santander: calle 9 con carrera 25, frente a la institución educativa. Parque de los Niños: carrera 27 con calle 32, frente a Garcillantas. Planta Morrorrico: ubicada en la bahía del Parque del Agua, sobre la vía a Cúcuta.

Estos puntos permitirán atender parte de las necesidades de abastecimiento mientras se desarrollan las intervenciones en la infraestructura del sistema.

La empresa no especificó en el comunicado los horarios de funcionamiento de cada uno de los puntos de suministro, por lo que se recomienda consultar sus canales oficiales antes de desplazarse.

Recomendaciones para los habitantes de Bucaramanga

Ante la suspensión de 48 horas, el Acueducto Metropolitano invitó a la comunidad a tomar medidas preventivas para disminuir las dificultades que pueda generar la falta de agua potable.

Entre las principales recomendaciones se encuentran almacenar agua suficiente para las necesidades básicas del hogar, utilizar recipientes limpios y mantenerlos correctamente tapados para evitar su contaminación.

También se aconseja priorizar el agua disponible para el consumo humano, la preparación de alimentos y las actividades esenciales de higiene.

Los establecimientos comerciales, restaurantes, centros médicos y demás usuarios que dependan del suministro continuo deberán adoptar medidas de contingencia para reducir las posibles afectaciones.

Asimismo, se recomienda evitar el desperdicio del agua almacenada y hacer un consumo responsable durante los dos días de suspensión.

¿Dónde consultar información sobre el corte de agua?

El Acueducto Metropolitano de Bucaramanga dispuso de sus canales de atención para resolver inquietudes relacionadas con el mantenimiento preventivo y la prestación del servicio.

Por ahora, el restablecimiento del servicio está programado para el domingo 15 de noviembre a las 8:00 de la noche, de acuerdo con el cronograma divulgado por el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga.