Gobernadora del Chocó revela cuánto gana y sorprende al hablar del Fondo Milagro

Colombia

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, se pronunció sobre la polémica por los elevados salarios de los funcionarios del Fondo Milagro, entidad creada por el Gobierno nacional para atender a las familias afectadas por el terremoto. La mandataria reveló que su remuneración mensual es de aproximadamente 14 millones de pesos.

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“Yo gano 14 millones. Eso gano yo”, expresó Córdoba durante una entrevista con Blu Radio, en la que habló sobre las diferencias salariales entre los mandatarios departamentales y los funcionarios de esta entidad. Sus declaraciones se conocieron luego de que se hicieran públicas las remuneraciones de varios directivos del Fondo Milagro.

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La controversia tomó fuerza al conocerse que Jaime Andrés Uribe, quien ejercía como gerente del Fondo Milagro, tenía asignado un salario mensual de $39.441.454, mientras otros funcionarios de la entidad recibían remuneraciones que oscilaban entre los 30 y 36 millones de pesos.

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Durante sus declaraciones, la mandataria departamental señaló que, más allá de la discusión sobre los salarios, lo verdaderamente importante es garantizar que los recursos destinados a la reconstrucción lleguen a las comunidades afectadas por el terremoto.

Córdoba explicó que el Chocó enfrenta enormes necesidades en materia de vivienda, con miles de familias que requieren soluciones habitacionales, reparaciones estructurales y apoyo para superar las consecuencias de la emergencia.

La gobernadora también se refirió a los avances en la atención de los damnificados y a las dificultades que enfrentan las autoridades territoriales para responder a la magnitud de los daños, especialmente por la falta de viviendas disponibles para reubicar a las familias.

La polémica por los millonarios salarios estuvo acompañada de la salida de Jaime Andrés Uribe de la gerencia del Fondo Milagro, luego de los cuestionamientos sobre los recursos destinados al funcionamiento administrativo de la entidad.

El presidente Abelardo de la Espriella se pronunció sobre la situación y ordenó revisar las remuneraciones de los funcionarios, en medio de los llamados a garantizar austeridad y mayor eficiencia en la administración de los recursos públicos.