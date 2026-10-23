Sin entregar las pruebas anunciadas, Eva Ferrer suspendió su declaración ante la Fiscalía.

Colombia

La exconsejera presidencial Eva Ferrer suspendió este viernes 23 de octubre su declaración ante la Fiscalía General de la Nación, en medio de las investigaciones relacionadas con las graves acusaciones que ha formulado contra la exprimera dama Verónica Alcocer. Según se conoció, Ferrer manifestó que se encontraba agotada y solicitó terminar la diligencia, que se desarrollaba de manera virtual desde España.

Durante la jornada, la exfuncionaria amplió sus señalamientos sobre presuntas irregularidades que habrían ocurrido durante el Gobierno del expresidente Gustavo Petro. Sin embargo, de acuerdo con fuentes de la Fiscalía citadas por medios nacionales, hasta el cierre de la diligencia no había entregado formalmente los documentos, audios y demás elementos probatorios que anunció para respaldar sus denuncias.

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Entre las acusaciones de Ferrer figuran supuestos movimientos de dinero, armas y sustancias ilícitas en vuelos oficiales hacia Venezuela, así como presuntas irregularidades relacionadas con personas cercanas a Alcocer. Estas afirmaciones no han sido demostradas judicialmente y deberán ser verificadas por las autoridades. Por su parte, la exprimera dama ha rechazado los señalamientos.

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La Fiscalía programó la continuación de la declaración para el próximo lunes 2 de noviembre, a las 8:00 de la mañana. Entretanto, la defensa de Ferrer anunció que la exconsejera tendría previsto viajar a Washington el 28 de octubre para presentar información ante autoridades estadounidenses. La suspensión de la diligencia no significa que haya retirado sus denuncias ni que la investigación haya concluido.