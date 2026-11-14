Alejandra fue asesinada a tiros dentro de un despacho parroquial

Villavicencio

Un ataque armado ocurrido dentro de un despacho parroquial en pleno centro de Villavicencio, Meta, terminó con la vida de Alejandra Ramírez Garzón, de 31 años, quien era pareja sentimental del concejal Armando Baquero. El hecho se registró el jueves 12 de noviembre y quedó grabado en cámaras de seguridad.

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La mujer se encontraba adelantando unas diligencias en las oficinas de la Catedral de Nuestra Señora del Carmen, ubicadas en la calle 39 con carrera 32, cerca de la Gobernación del Meta, cuando un hombre armado ingresó al establecimiento y la sorprendió.

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Según las imágenes conocidas, el atacante se acercó hasta el lugar donde estaba Alejandra y le disparó en repetidas ocasiones. La víctima intentó ponerse a salvo, pero resultó gravemente lesionada. Posteriormente, el responsable salió del despacho y escapó en una motocicleta en la que, al parecer, lo esperaba un cómplice.

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Tras el ataque, la mujer fue auxiliada y trasladada al Hospital Departamental de Villavicencio, donde recibió atención médica y fue sometida a una intervención quirúrgica. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, falleció horas después. En el mismo hecho también resultó herida otra mujer.

Se conoció que Alejandra Ramírez Garzón estaba vinculada como contratista a la Secretaría de Hacienda de la Alcaldía de Villavicencio. Su fallecimiento generó rechazo entre funcionarios, dirigentes políticos y habitantes de la capital del Meta.

El concejal Armando Baquero se pronunció públicamente sobre lo ocurrido y pidió respeto por la privacidad de su familia. También solicitó evitar rumores y especulaciones mientras las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer el asesinato de su pareja.

Por su parte, la Policía Metropolitana de Villavicencio anunció una recompensa de hasta 20 millones de pesos para quienes entreguen información que permita identificar y capturar a los responsables. Las autoridades analizan las grabaciones de seguridad y buscan establecer la ruta de escape de los implicados.