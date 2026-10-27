Fiscalía investiga presunto plan para atentar contra el registrador Hernán Penagos

Política

La Fiscalía General de la Nación adelanta una investigación por las presuntas amenazas contra la vida del registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, luego de que se conociera información relacionada con un supuesto plan para atentar contra su integridad. La alerta habría surgido desde un establecimiento penitenciario del país y fue puesta en conocimiento de las autoridades para determinar su veracidad y establecer si existe algún riesgo concreto contra el funcionario.

La situación se conoció el lunes 26 de octubre, cuando el ministro de Justicia, Iván Cancino, recibió información sobre una posible acción criminal contra el jefe de la organización electoral colombiana. De acuerdo con los reportes conocidos, una persona privada de la libertad habría advertido sobre un supuesto plan que estaría siendo organizado desde el interior de una cárcel, lo que motivó la activación de los mecanismos institucionales de verificación.

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La información fue trasladada al Gobierno nacional y a la Fiscalía General de la Nación, con el propósito de que los organismos competentes adelantaran las investigaciones correspondientes y evaluaran las medidas necesarias para garantizar la seguridad del registrador.

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Fiscalía busca establecer el origen de las presuntas amenazas

Tras conocerse la alerta, la Fiscalía abrió una noticia criminal y asignó las diligencias a la Dirección Especializada contra los Delitos Informáticos, dependencia encargada de adelantar las actividades investigativas para esclarecer la procedencia de la información y determinar quiénes podrían estar relacionados con las presuntas intimidaciones.

Los investigadores buscan establecer la identidad de la persona que habría suministrado los datos, verificar las circunstancias en las que se conoció la supuesta amenaza y determinar si existen elementos que permitan confirmar la preparación de un atentado.

Evalúan fortalecer la seguridad del registrador nacional

Ante la situación, las autoridades competentes evalúan la necesidad de reforzar las medidas de protección de Hernán Penagos, teniendo en cuenta las responsabilidades que desempeña al frente de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

El funcionario, quien se encontraba en Brasil participando en actividades relacionadas con la observación electoral, fue informado sobre las presuntas amenazas. Entretanto, las entidades responsables de su seguridad analizan las acciones que podrían implementarse para prevenir cualquier situación que ponga en riesgo su integridad.

El caso también generó reacciones institucionales. El vicepresidente José Manuel Restrepo manifestó su rechazo a las amenazas contra el registrador, mientras que el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, solicitó adoptar las medidas necesarias para garantizar su protección y avanzar en el esclarecimiento de los hechos.

Antecedentes de intimidaciones contra la Registraduría

La nueva alerta se conoce después de que, en agosto de 2026, la Defensoría del Pueblo advirtiera sobre la circulación de mensajes intimidatorios dirigidos contra Hernán Penagos, funcionarios de la Registraduría e instalaciones de la entidad electoral.

En aquella oportunidad, las advertencias estaban relacionadas con publicaciones difundidas a través de plataformas digitales, situación que generó preocupación por los riesgos que podrían enfrentar los servidores públicos encargados de los procesos electorales.

Las autoridades buscan determinar si existe alguna relación entre esos antecedentes y la información conocida recientemente, aunque hasta ahora no se ha establecido públicamente una conexión entre ambos casos.

Por el momento, la Fiscalía continúa con las diligencias para esclarecer el origen de las presuntas amenazas, identificar a quienes puedan estar involucrados y determinar si se requiere adoptar nuevas medidas de seguridad para el registrador nacional.