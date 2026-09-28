“Va llegando la seguridad”: Uribe destaca golpe contra la Segunda Marquetalia

Política

El expresidente Álvaro Uribe Vélez felicitó al presidente Abelardo De La Espriella y a la Fuerza Pública por la operación desarrollada en zona rural de Tello, Huila, en la que murió Miguel Orlando Guzmán González, conocido como alias “Robinson Gutiérrez”. Las autoridades lo señalaban como cabecilla político y financiero de la estructura Teófilo Forero Castro, perteneciente a la Segunda Marquetalia.

“Felicitaciones Presidente y soldados de la Patria. Va llegando la seguridad”, expresó Uribe después de conocerse el resultado del operativo. El exmandatario sostuvo que, desde su perspectiva, esta acción contribuirá a mejorar las condiciones de seguridad en Huila y representa un avance frente a las estructuras armadas que mantienen presencia en esa región del país.

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La operación se llevó a cabo en la vereda El Cadillo, jurisdicción de Tello, y contó con la participación del Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales del Ejército, unidades aéreas y la Policía Nacional. Durante el procedimiento también fueron capturadas tres personas que, según las autoridades, estarían vinculadas con la misma estructura armada.

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En el lugar fueron incautadas tres armas largas, dos armas cortas, 13 granadas, 22 proveedores de diferentes calibres, un lanzagranadas, miras, equipos de visión y material de comunicaciones y cómputo. El Ejército señaló que el resultado busca afectar la capacidad de mando, financiación y sostenimiento de la estructura Teófilo Forero Castro.

¿Quién era alias “Robinson Gutiérrez”?

De acuerdo con información oficial del Ejército Nacional, alias “Robinson Gutiérrez” llevaba cerca de 35 años vinculado a estructuras armadas y era señalado de manejar actividades políticas y financieras de la Teófilo Forero Castro. Las autoridades también lo relacionaban con extorsiones a comerciantes y habitantes de Huila y Caquetá.

Entre los hechos que le atribuían aparecen ataques contra la Fuerza Pública, el cobro de extorsiones, la incineración de un vehículo de transporte intermunicipal por presunto incumplimiento de pagos extorsivos y la instalación de retenes ilegales. También era señalado de estar relacionado con el secuestro de tres personas en zona rural de San Vicente del Caguán.

Las autoridades colombianas también investigaban su posible participación en la financiación del asesinato de Miguel Uribe Turbay. El Ejército lo presentó como uno de los señalados financiadores del magnicidio, aunque el alcance concreto de su presunta participación continúa siendo materia de investigación y no había sido establecido mediante una sentencia judicial.

Uribe pide esclarecer vínculo con el crimen de Miguel Uribe

Álvaro Uribe también se refirió a esas informaciones durante su pronunciamiento. El expresidente señaló que existen datos que relacionarían a alias “Robinson Gutiérrez” con el asesinato de Miguel Uribe Turbay, pero reconoció que esa posible participación deberá ser esclarecida por las autoridades encargadas de la investigación.

“Está la información de que esta persona dada de baja habría tenido que ver con el asesinato de nuestro gran líder Miguel Uribe Turbay”, manifestó Uribe. El exmandatario insistió en que la investigación debe avanzar para determinar quiénes participaron en la planeación, financiación y ejecución del crimen.

Miguel Uribe Londoño, padre de Miguel Uribe Turbay, también reaccionó al resultado del operativo y pidió que las investigaciones permitan conocer quién dio la orden de asesinar a su hijo. Otros dirigentes políticos igualmente solicitaron que las autoridades esclarezcan completamente la eventual participación de la Segunda Marquetalia en el caso.

El presidente Abelardo De La Espriella fue quien inicialmente informó sobre la operación en Tello. El mandatario aseguró que el procedimiento golpeó a la estructura Teófilo Forero Castro y confirmó tanto la muerte de alias “Robinson Gutiérrez” como las tres capturas realizadas durante la acción de la Fuerza Pública.

El Ejército indicó que continuará desplegando operaciones contra las estructuras armadas y sus redes financieras y logísticas. Entretanto, las autoridades judiciales deberán continuar estableciendo cuál fue exactamente el papel que habría tenido alias “Robinson Gutiérrez” en el asesinato de Miguel Uribe Turbay y si existen otros integrantes de esa organización involucrados.