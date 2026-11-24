Villavicencio

Nuevos detalles se conocen sobre el atentado terrorista perpetrado contra la Gobernación del Meta durante la noche del lunes 23 de noviembre, que generó momentos de angustia entre los habitantes de Villavicencio y ocasionó graves daños materiales en diferentes edificaciones del centro de la ciudad.

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Tras el ataque comenzaron a circular fotografías en redes sociales en las que se observan elementos con inscripciones alusivas a las Farc-EP, imágenes que han generado interrogantes sobre la posible participación de las disidencias de esa organización armada ilegal.

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Aunque diferentes versiones apuntan a estructuras bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, los organismos de inteligencia continúan recopilando información para establecer quiénes planearon y ejecutaron el atentado.

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Investigan posible retaliación contra la Fuerza Pública

Una de las principales hipótesis que manejan las autoridades está relacionada con una posible retaliación por las recientes operaciones militares adelantadas contra las disidencias de las Farc en zona rural del municipio de Mapiripán, Meta.

Sin embargo, hasta el momento no se ha establecido de manera definitiva cuál sería la estructura criminal responsable del ataque contra la sede administrativa departamental.

El atentado dejó 23 personas heridas

De acuerdo con el balance entregado por la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, el hecho dejó 23 personas lesionadas, entre ellas una menor de edad, quienes recibieron atención médica en diferentes centros asistenciales de Villavicencio.

Por su parte, el alcalde Alexander Baquero informó que más de 85 predios resultaron afectados, entre viviendas, establecimientos comerciales y edificaciones institucionales.

Hasta el momento no se han reportado víctimas mortales como consecuencia del atentado.

Ofrecen $150 millones de recompensa

La Alcaldía de Villavicencio y la Gobernación del Meta anunciaron una recompensa de hasta $150 millones para quienes suministren información que permita identificar, localizar y capturar a los responsables.

El presidente Abelardo de la Espriella rechazó lo ocurrido y anunció su desplazamiento a Villavicencio durante este martes para liderar un consejo de seguridad junto con las autoridades territoriales y los altos mandos de la Fuerza Pública.

Entre tanto, los organismos judiciales y de inteligencia avanzan en las investigaciones para esclarecer uno de los hechos de violencia que ha generado mayor preocupación entre los habitantes de la capital del Meta en los últimos días.