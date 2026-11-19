Bolívar

Alcira Quintana, una lideresa comunitaria y comerciante de 43 años, fue asesinada en la mañana de este jueves 19 de noviembre en Cantagallo, sur de Bolívar. El ataque ocurrió hacia las 6:00 a. m. en el patinódromo del municipio, un escenario al que acudía habitualmente para hacer ejercicio y donde se encontraba al momento de la agresión.

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Según las primeras versiones, varios hombres armados interceptaron a Quintana en el escenario deportivo y le dispararon en repetidas ocasiones. Tras el ataque, habitantes del sector acudieron en su ayuda y la trasladaron de urgencia al centro de salud de Cantagallo. Allí falleció a causa de la gravedad de las heridas que sufrió durante la agresión.

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La noticia causó consternación entre los habitantes de Cantagallo, donde Quintana era conocida tanto por su trabajo con la comunidad como por su actividad comercial. Sus familiares destacaron su labor social y dijeron que desconocían si había recibido amenazas. Tras conocerse el homicidio, habitantes del municipio expresaron su solidaridad con la familia y pidieron a las autoridades esclarecer lo ocurrido.

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Cantagallo es uno de los seis municipios del sur de Bolívar incluidos en la Alerta Temprana 034 de 2023 de la Defensoría del Pueblo. En ese documento también figuran Arenal, Morales, San Pablo, Santa Rosa del Sur y Simití. La entidad advirtió que la disputa territorial entre grupos armados ponía en riesgo a habitantes de los cascos urbanos, veredas y corregimientos de esos municipios.

Entre las recomendaciones de la alerta, la Defensoría pidió a las personerías municipales reforzar su presencia en las zonas rurales identificadas como de riesgo. La medida buscaba que las comunidades tuvieran un contacto más cercano con las autoridades locales y pudieran recibir orientación y acompañamiento en sus propios territorios.

Por ahora, se desconoce quiénes perpetraron el ataque contra Quintana y qué lo motivó. Una de las preguntas que queda abierta es si el homicidio guarda relación con su labor comunitaria. Hasta el momento, no se han divulgado conclusiones oficiales sobre el móvil del crimen ni sobre la identidad de quienes participaron en la agresión.