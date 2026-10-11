Bombardeo contra disidencias de las Farc en el Catatumbo deja al menos tres muertos

Colombia

Una nueva operación militar contra las disidencias de las Farc se registró durante la madrugada de este domingo 11 de octubre en la región del Catatumbo, Norte de Santander, donde las Fuerzas Militares de Colombia ejecutaron un bombardeo contra un campamento atribuido al Frente 33, una de las estructuras armadas ilegales que mantiene presencia en esta zona fronteriza con Venezuela. Según los primeros reportes conocidos, la ofensiva habría dejado al menos tres presuntos integrantes del grupo armado muertos, mientras unidades militares continúan adelantando labores en el terreno para establecer el resultado definitivo del operativo.

De acuerdo con información preliminar, la intervención fue desarrollada mediante una operación conjunta en la que participaron las Fuerzas Militares y la Fuerza Aeroespacial Colombiana. La acción se produjo después de que trabajos de inteligencia permitieran identificar un punto utilizado presuntamente como lugar de concentración de integrantes del Frente 33. En ese sitio, según los datos conocidos inicialmente, podrían encontrarse por lo menos 20 miembros de la organización, razón por la cual se adelantó la ofensiva aérea contra el campamento señalado por las autoridades.

Los primeros resultados divulgados por Noticias RCN indican que, durante las labores de inspección posteriores al ataque, fueron encontrados tres cuerpos de personas que serían integrantes de las disidencias. Sin embargo, hasta el momento no se ha conocido un balance oficial definitivo que permita establecer cuántas personas murieron durante la operación, si se registraron capturas o si entre los afectados se encuentran cabecillas de la estructura armada. Tampoco han sido confirmadas públicamente las identidades de los fallecidos, por lo que las cifras conocidas permanecen sujetas a verificación.



La operación se habría registrado alrededor de la 1:00 de la madrugada y, según información divulgada por el medio Cambio, contó con la participación de dos aviones Kfir que atacaron el punto previamente identificado. Posteriormente, hacia las 5:00 de la mañana, varios helicópteros Black Hawk del Ejército se desplazaron hacia el área intervenida para apoyar el despliegue de las tropas terrestres, consolidar la operación y adelantar las verificaciones correspondientes. Estas actuaciones forman parte del procedimiento militar posterior al bombardeo, cuyos resultados todavía no han sido presentados de manera definitiva.



Este nuevo operativo se desarrolla en medio de la compleja situación de orden público que enfrenta el Catatumbo, una región golpeada por los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc por el control territorial. Desde enero de 2025, la confrontación entre estas organizaciones ha provocado desplazamientos masivos, confinamientos de comunidades y numerosas víctimas, una situación que ha generado preocupación por las consecuencias humanitarias del conflicto armado sobre la población civil.

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De acuerdo con los reportes conocidos este domingo, este sería el cuarto bombardeo realizado durante el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella y el segundo desarrollado en la región del Catatumbo durante su administración. Las operaciones forman parte de la estrategia de intervención militar contra organizaciones armadas ilegales que mantienen presencia en diferentes departamentos del país. No obstante, el resultado de esta nueva acción deberá establecerse mediante los informes que entreguen las autoridades responsables del procedimiento.



Por ahora, las Fuerzas Militares continúan con las labores de verificación en la zona intervenida, mientras se espera un pronunciamiento oficial que permita conocer el número definitivo de personas fallecidas, los posibles elementos incautados y el alcance de la operación contra el Frente 33. La información conocida hasta el momento es preliminar y podría cambiar a medida que avancen los procedimientos de identificación y consolidación de resultados.