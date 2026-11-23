Santander

Un hallazgo registrado este lunes 23 de noviembre se registro en la zona rural del municipio de El Socorro, Santander, luego de que fuera encontrado el cuerpo sin vida de un hombre en medio de un cultivo de café. La víctima, según los primeros reportes, presentaba varias heridas que habrían sido ocasionadas con un arma cortopunzante, mas sin embargo seran las autoridades las encargadas de determinar que le ocasiono la muerte a este hombre.

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El descubrimiento se produjo en una finca ubicada en la vereda Alto de Reinas, donde un trabajador que adelantaba sus actividades habituales encontró el cuerpo entre los cafetales. Ante la situación, el ciudadano dio aviso a la Policía Nacional para que atendiera el caso.

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De acuerdo con la información preliminar, el fallecido sería un hombre que se había desempeñado como recolector de café en esa misma propiedad aproximadamente seis semanas atrás, segun reportes de medios locales el hombre fue identificado como Miguel Moreno, de aproximadamente 55 años.

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Tras recibir la alerta, unidades del grupo de Carabineros de la Policía Nacional se desplazaron hasta el lugar del hallazgo, acompañadas por personal de investigación e inteligencia policial, con el propósito de recopilar información que permita establecer las circunstancias de lo ocurrido.

Según el reporte inicial, el cuerpo presentaba varias lesiones aparentemente producidas con un arma blanca, situación que llevó a las autoridades a investigar una posible muerte violenta. No obstante, será el análisis forense el que permita determinar las causas exactas del fallecimiento.

Los investigadores deberán establecer cuánto tiempo llevaba el cuerpo en el lugar, las circunstancias en las que se produjeron las lesiones y si existen elementos que permitan identificar a posibles responsables.

Uno de los aspectos que deberá establecer la investigación es por qué el hombre se encontraba nuevamente en la propiedad donde, según la información conocida, había trabajado semanas atrás como recolector de café.

Asimismo, las autoridades buscarán recopilar testimonios de trabajadores y habitantes del sector que puedan aportar información sobre los últimos movimientos de la víctima y las circunstancias previas a su fallecimiento.