Cesar

Un soldado muerto y 12 militares heridos dejó un ataque con artefactos explosivos contra las instalaciones del Batallón Especial, Energético y Vial N.º 2 del Ejército Nacional, ubicado en el municipio de La Jagua de Ibirico, en el departamento del Cesar.

Publicidad

De acuerdo con los reportes conocidos hasta ahora, la agresión se registró hacia las 11:00 de la noche del sábado 21 de noviembre. El militar fallecido fue identificado como Estivinson José Epieyú Pushaina, quien murió en la madrugada de este domingo 22 de noviembre.

Publicidad

¿Cómo ocurrió el ataque?

Según la Décima Brigada del Ejército, los responsables emplearon rampas adaptadas para lanzar dispositivos explosivos improvisados contra la unidad militar. La institución calificó lo ocurrido como un ataque terrorista y una vulneración del Derecho Internacional Humanitario y de los derechos humanos.

Publicidad

Algunos medios regionales también reportaron el uso de drones cargados con explosivos, versión que no ha sido confirmada oficialmente por el Ejército. El alcalde del municipio mencionó reportes de ráfagas de fusil y presencia de drones en cercanías del batallón.

Estado de los militares heridos

Los 12 uniformados heridos fueron trasladados a distintos centros asistenciales de la red hospitalaria del departamento. La Gobernación del Cesar activó los protocolos de emergencia a través de la Secretaría de Salud Departamental y del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE), que coordina la atención con las clínicas y hospitales.

Medios locales informaron que tres de los soldados permanecen en estado crítico, con heridas causadas por esquirlas.

Toque de queda en La Jagua de Ibirico

Como medida preventiva, la Alcaldía expidió el Decreto N.º 0122 del 22 de noviembre de 2026, que establece un toque de queda de 24 horas a partir de las 12:00 a. m. de este domingo. Las autoridades pidieron a los habitantes acatar la medida y permanecer en sus viviendas.

El alcalde Leonardo Fabio Hernández Cataño convocó un consejo extraordinario de seguridad con autoridades departamentales y de la Fuerza Pública, y anunció que se evalúa ofrecer una recompensa por información que permita capturar a los responsables. Además, pidió al Gobierno Nacional y a la Gobernación acompañamiento para las personas afectadas.

¿Quién está detrás del atentado?

Hasta el momento, las autoridades no han señalado oficialmente a los autores del ataque. El mandatario local indicó que una de las primeras hipótesis apunta al ELN, en relación con operaciones militares recientes en la Serranía del Perijá, aunque aclaró que serán las autoridades competentes las que establezcan la responsabilidad.

El Ejército pidió a la ciudadanía aportar cualquier información a través de la Línea 107 contra el terrorismo y aseguró que este hecho no frenará sus operaciones en la región.

Reacciones

El presidente Abelardo De la Espriella se pronunció en su cuenta de X tras el atentado. Allí aseguró que los narcoterroristas "los van a pagar con sangre" por este y todos los ataques contra la Fuerza Pública y la población civil, y advirtió que cada acción criminal tendrá una respuesta más fuerte y contundente por parte del Estado. La Fuerza Pública también expresó su rechazo al hecho que atentó contra la vida de los soldados.

Noticia en desarrollo.