Colombia

El reconocido caricaturista colombiano Julio César González Quiceno, conocido como Matador, denunció que Meta suspendió su cuenta de Instagram después de compartir una polémica fotografía relacionada con el presidente Abelardo de la Espriella.

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La denuncia tomó fuerza este lunes 23 de noviembre de 2026, luego de que el humorista gráfico asegurara que la plataforma restringió su perfil, que contaba con más de un millón de seguidores, y eliminó algunas de sus caricaturas.

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“Compartí la foto de Abelardo de la que todo mundo habla y Meta me suspende la cuenta con más de un millón de seguidores. Incluso borran caricaturas y las catalogan como desnudos. No disimulan la censura”, expresó Matador a través de su cuenta de X.

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La fotografía que desató la polémica

La controversia surgió después de que circulara en redes sociales una fotografía en la que supuestamente aparece Abelardo de la Espriella junto al empresario Greg Schaller. La imagen generó comentarios y reacciones entre los internautas, aunque su autenticidad no ha sido confirmada de manera independiente.

Matador compartió la fotografía y, posteriormente, denunció que su cuenta de Instagram había sido suspendida. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado que esa publicación haya sido la causa directa de la medida adoptada por Meta.

Matador cuestiona la eliminación de sus caricaturas

El caricaturista también aseguró que varias de sus ilustraciones políticas fueron retiradas por supuestamente infringir las normas relacionadas con desnudez, situación que calificó como un acto de censura.

No sería la primera vez que Matador enfrenta restricciones en sus redes sociales. En octubre de 2026 también había denunciado suspensiones y eliminación de contenido en plataformas de Meta.

Meta no ha explicado las razones de la suspensión

Hasta ahora, no se conoce una respuesta pública de Meta que explique las razones específicas de la suspensión ni cuánto tiempo permanecerá restringida la cuenta.

La denuncia ha reabierto el debate sobre la libertad de expresión, la sátira política y los mecanismos de moderación de contenidos utilizados por las plataformas digitales.