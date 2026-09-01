Operación Azarías sacude a las disidencias: sube a 20 el número de muertos.

Colombia

La Operación Militar Azarías, desarrollada en zona rural de Miraflores, Guaviare, contra la estructura Carolina Ramírez de las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’, dejó un balance oficial de 20 muertos, cinco capturados y dos menores recuperados.

La ofensiva incluyó un bombardeo y posteriores operaciones en tierra. Inicialmente, el Gobierno había reportado ocho muertos, pero la cifra aumentó a medida que las tropas avanzaron en la verificación del área.

Entre los muertos fue identificado mediante prueba dactiloscópica alias ‘Tigre’ o ‘Pintado’, señalado como principal cabecilla de la estructura Carolina Ramírez y hombre de confianza de ‘Iván Mordisco’. Entre los capturados también figura alias ‘Víctor’, identificado como cuarto cabecilla de esa organización.

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Durante la operación fueron incautados 26 fusiles, cuatro ametralladoras, tres pistolas, 10 equipos de campaña y 13 chalecos multipropósito. La cantidad de munición continúa en proceso de consolidación.

Según el Gobierno, este golpe afecta las capacidades militares, logísticas y financieras de la estructura armada. Por ahora, 20 es la cifra oficial de muertos reportada, aunque las autoridades han advertido que el balance podría seguir actualizándose.