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Así fue la captura de alias ‘Primo Gay’, uno de los más buscados de Antioquia

Néider Yesid Uñates López fue detenido durante un operativo en Briceño. Por información que permitiera su captura ofrecían hasta $640 millones de recompensa.

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Así fue la captura de alias ‘Primo Gay’, uno de los más buscados de Antioquia
Alias ‘Primo Gay’ fue capturado en zona rural de Briceño, Antioquia, durante un operativo de las autoridades.

En un operativo conjunto del Ejército Nacional, la Policía y la Fiscalía General de la Nación fue capturado Néider Yesid Uñates López, conocido como alias ‘Primo Gay, señalado de liderar estructuras de las disidencias de las Farc en Antioquia y considerado uno de los hombres más buscados del departamento.

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La operación se desarrolló este sábado 14 de noviembre en la vereda Santa Ana, zona rural del municipio de Briceño, norte de Antioquia. La captura fue confirmada por el presidente Abelardo de la Espriella, quien destacó el resultado de las autoridades contra las organizaciones armadas ilegales.

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Alias ‘Primo Gay’, de 26 años, figuraba en el cartel de los más buscados de Antioquia, donde las autoridades ofrecían una recompensa de hasta 640 millones de pesos por información que permitiera ubicarlo.

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De acuerdo con las investigaciones, el detenido habría pertenecido al ELN y posteriormente al Frente 36 de las disidencias de las Farc, estructura vinculada a alias ‘Calarcá’. También se investigan sus presuntas relaciones con el Clan del Golfo.

Uñates López era requerido judicialmente por los presuntos delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y conductas relacionadas con la fabricación, tráfico o porte de armas de fuego y municiones.

Las autoridades señalan al capturado de presuntamente participar en ataques contra integrantes de la Fuerza Pública, instalación de campos minados, extorsiones y atentados contra infraestructura en diferentes municipios de Antioquia.

Además, la Fiscalía investiga su posible participación en el ataque contra un helicóptero de la Policía Nacional ocurrido en Amalfi, Antioquia, en el que perdieron la vida 13 uniformados. También se le relaciona con el asesinato del periodista Mateo Pérez.

Durante el procedimiento fueron incautadas dos pistolas calibre nueve milímetros, proveedores y municiones. Las autoridades también reportaron la captura de una segunda persona, cuya identidad no ha sido precisada.

Tras conocerse la captura, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, destacó el resultado de la Fuerza Pública y solicitó que Estados Unidos adelante las gestiones correspondientes para pedir en extradición al señalado cabecilla.

Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, celebró el operativo y resaltó la importancia de continuar las acciones contra las estructuras armadas que tienen presencia en el departamento.

La Defensoría del Pueblo también se pronunció y advirtió que, pese a la captura, las comunidades de Briceño continúan enfrentando riesgos por la presencia de organizaciones ilegales. Por esta razón, pidió fortalecer las medidas de protección para la población civil.

Alias ‘Primo Gay’ deberá responder ante las autoridades judiciales por los delitos que se le atribuyen, mientras avanzan las investigaciones para determinar su participación en otros hechos registrados en Antioquia.

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